Tortul săracului, după rețeta lui Connect-R. Sorin Bontea: ”E nasol rău, știi cât e de prost?” VIDEO

E chipeș, talentat, plin de viață și umor, are o voce divină, dar cine ar fi crezut că știe să și gătească? Connect-R i-a dat pe spate pe jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă creată de el, de la zero. Cum se prepară tortul săracului și care este secretul gustului său unic.

Connect-R a făcut ravagii când s-a prezentat la Chefi la Cuțite. Artistul a venit foarte încrezător în propriile forțe, determinat să câștige un cuțit de la cei trei jurați pe care să i-l ducă acasă fiicei sale Maya. Simpaticul cântăreț a făcut o rețetă inedită pe care a numit-o tortul săracului. Și dacă ați crezut, cumva, că este vreo farsă, ei bine aflați că totul a fost cât se poate de real. Fostul jurat de la Next Star a recreat un desert din copilărie pe care-l pregătea, împreună cu mama sa, atunci când era copil.

„Am venit că m-a zăpăcit fii-mea. M-a tot întrebat când mergem la Chefi la Cuțite. E o poveste întreagă, dar când am venit la testarea COVID și a văzut că îmi bagă bețișorul pe nas a zis că nu mai vrea la Chefi la Cuțite, că vrea acasă. Dar m-a întrebat dacă pot să îi aduc cuțitul de aur. Păi, aș fi cel mai tare tătic, m-aș scoate pentru tot anul! Eu cred că chefii o să fie surprinși. Nu apăream dacă nu îndrăgeam cu adevărat emisiunea. Am venit mai cu seamă pentru fiica mea.”, a declarat Connect-R la Chefi la Cuțite.

Motivul pentru care Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști din România este faptul că fostul concurent de la Te Cunosc de Undeva este un bărbat educat, manierat, modest, cu un suflet mare, care întotdeauna și-a respectat fanii și nu a uitat de unde a plecat. În timpul discuției cu Gina Pistol, Connect-R și-a adus aminte de vremurile copilăriei. Solistul a inventat rețeta tortului sărac când avea 11 ani, iar tatăl său lucra la o cofetărie.

„Se numește tortul săracului, e inventat de mine și pe vremea aia eram cel mai sărac, aveam vreo 11 ani. E un preparat cu patru ingrediente. Taică-miu lucra atunci la o cofetărie, era tinichigiu și lucra acolo, la clădirea respectivă. Și, ca tot românul de pe vremea comunismului, se descurca așa cum putea. Și mai venea acasă cu biscuiți populari, cacao și zahăr. Și am făcut într-o zi treaba asta și am făcut tortul ăsta. Când ești copil crezi tot ceea ce faci și iese. Acum nu știu dacă o să iasă la fel de bun, dar eu sper că da”, a povestit emoționat fostul jurat de la Next Star.