Cum explică Alina Pușcaș ţinutele provocatoare pe care le etalează la “Te cunosc de undeva”: “Sunt ultimii ani în care o să mai îndrăznesc asta” VIDEO EXCLUSIV

Alina Pușcaș este conștientă de atuurile ei fizice și reușește cu brio să le scoată în evidență. Mamă a trei copii, dar cu o siluetă de manechin, prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” a prins curaj și etalează la show-ul transformărilor de la Antena 1, difuzat în fiecare sâmbătă seara, outfituri din ce în ce mai îndrăznețe. În exclusivitate pentru Playtech.ro, vedeta a explicat că o parte dintre ținutele sexy pe care le poartă sunt și alegerile ei.

Alina Pușcaș a reușit cu ambiție și perseverență să revină, după fiecare sarcină, la dimensiunile de odinioară. Iar munca ei la sală nu este în zadar, rezultatele se văd cu ochiul liber. Îi place și ei ce vede în oglindă și, mai ales, îi place să își pună în evidență silueta de invidiat. Atât în sezonul trecut, cât și în cel de față, prezentatoarea TV uimește prin apariții din ce în ce mai sexy.

“Vinovată” pentru outfiturile îndrăznețe este noua stilistă a emisiunii, însă ideile acesteia nu o deranjează deloc pe Alina, mai ales că aleg împreună ținutele.

,,Stilista emisiunii sezonului trecut și acesta este Anda Crăpătureanu și ea cumva a avut o viziune. Mi-a zis: “Uite, eu te văd, mai ales acum că te-ai ocupat de sport de nu te mai saturi de el, eu am viziunea asta!” Mi-a arătat și din ceea ce mi s-a pus pe umeraș, am ales împreună.

Prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să își recapete formele de dinainte de naștere, iar în prezent este mândră de felul în care arată.

Colega lui Pepe ne-a mărturisit că nu întotdeauna ținutele pe care le primește pentru emisiune sunt comode, dar, fiind impresionată plăcut de ele, Alina trece peste alte inconveniente.

De-a lungul timpului, în cele 18 sezoane de când prezintă show-ul transformărilor, vedeta Antenei 1 a trecut și prin momente mai puțin plăcute, când a fost nevoită să îmbrace haine cu care nu a rezonat. Speră să nu mai aibă parte de astfel de situații în care a avut ținute în care nu s-a simțit confortabil.

,,Da, am purtat inclusiv ținute care nu mi-au plăcut deloc și nu cred că e tocmai bine. Nu e ok pentru că se simte din atitudine. Atunci când am purtat acele ținute care nu mi-au plăcut, nu am prea avut de ales și s-a simțit, pentru că eu dacă nu mă simt bine în ceea ce port, sunt crispată, nu-mi vin idei, nu sunt eu”, a dezvăluit Pușcaș în exclusivitate pentru Playtech.ro