Ce mănâncă Alina Pușcaș pentru a se menține în formă după 3 nașteri. ”Am renunțat la dietă acum o lună!”

Are o carieră în televiziune, este mamă a trei copii, dar nu uită să aibă grijă de propria persoană. Alina Pușcaș are zilnic multe responsabilități pe umeri, printre care nu se numără și o dietă, așa cum ar fi crezut mulți, cel puțin de o lună încoace.

Alina Pușcaș a născut pe 3 august, prin cezariană. Actrița a adus pe lume o fetiță, făcându-l astfel pe soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, tată pentru a treia oară.

Deși a născut recent, vedeta este într-o formă de zile mari. Iar pentru că este întrebată adesea cum a reușit, Alina Pușcaș și-a notat pe Instagram stilul de viață pe care îl urmează de o lună, când a renunțat la dietă.

„For all my diet friends! 🤘🤘🤘 Am terminat dieta acum 1 luna. Mananc normal, 3 mese pe zi, cantitati decente (nu ciugulesc intre mese) , evit sarea in continuare , mananc de 2 ori pe saptamana dulciuri si paste fainoase, apa plata in jur de 3 l pe zi si…am adaugat sport (cam 400 abs /zi – pt cei ce m-au intrebat deja) in special Home Training 30 min.Cam atat 😉🎉☀️🤘 We can do it, Moms or Not!”, a scris Alina Pușcaș.