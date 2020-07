Secretul Alinei Pușcaș. Cum se menține într-o formă de invidiat

Actriță, fotomodel, moderatoare tv și mamă a trei copii. Cam ăsta ar fi pe scurt, CV-ul frumoasei Alina Pușcaș. Dar, cum fanii nu se mulțumesc doar cu atât, toată lumea vrea să știe cum și-a menținut formele de invidiat, după trei nașteri.

După ce a devenit mămică pentru a treia oară, anul trecut pe 3 august, actrița a reușit foarte ușor să revină la o talie de invidiat de mai toate doamnele și domnișoarele.Toată lumea a putut s-o vadă, recent, la Antena 1, în deja celebrul show ”Te Cunosc de Undeva”, unde și-a etalat un corp care le face și pe fotomodele să se uite cu invidie. Recent Alina a povestit fanilor cum a reușit să revină la formele de invidiat. Secretul ei e simplu, dieta și sportul.

Vedeta a postat pe instagram mai multe ipostaze cu ea in costum de baie, astfel doamnele și domnișoarele au reușit să admire corpul vedetei. Reacțiile au fost pe măsura pozelor postate de vedetă, iar curiozitatea acestora a determinat-o pe Alina să le spună secretul ei.

„For all my diet friends! Am terminat dieta acum 1 lună. Mănânc normal, 3 mese pe zi, cantități decente (nu ciugulesc între mese), evit sarea în continuare, mănânc de 2 ori pe săptămâna dulciuri și paste făinoase, apă plată în jur de 3 l pe zi și… am adăugat sport (cam 400 abs (n.r. abdomene) /zi – pt cei ce m-au intrebat deja) în special Home Training 30 min. Cam atat. We can do it, Moms or Not! Dieta am primit-o de la Monica Anghel, ce o face alternativ cu alte diete de ani de zile. Este evident, dieta primită de la cineva care lucrează cu ea pe partea de greutate de ani de zile. Nu am inventat-o eu! Mi-a dat rezultate excelente, m-am simțit la fel, analizele pe care le fac obligatoriu de câteva zile, sunt perfecte. Nu voi șterge video-ul, pentru că este contul meu și pentru că eu am împărtășit experiență mea care NU este o minciunia”, a scris Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.