Cum este răsfățată Adela Popescu de când a rămas gravidă. Ce face Radu Vâlcan în fiecare zi

Cum a fost văzut Radu Vâlcan, după ce Adela Popescu a anunțat sexul celui de-al treilea copil pe care-l va aduce pe lume peste câteva luni. Familia s-a întors recent dintr-o vacanță exotică, iar recent și-a vizitat colegii de la ”Vorbește lumea”, făcându-le și marea dezvăluire, și anume, că urmează să aducă pe lume un băiețel.

”Voi vă dați seama ce ne așteaptă?! Trei băieți. Au venit rezultatele de la testul genetic, la care Radu zice: nu pot să cred o să avem patru copii! Ai prins-o?! Adică o să mai facem unul ca să fie fetiță. Noi am dorit foarte mult acest copil. Și acum, fără glumă, eu m-am imaginat mamă de trei băieți. Voi fi soacră cu trei nurori, Sunt în 17 săptămâni, nu am grețuri deloc. Lui Radu îi place de mine însărcinată. Facem și mai mulți, dacă putem. Cinci ani mai pot să fiu bine!”, a spus Adela Popescu la PRO TV.

De asemenea, Radu Vâlcan a cheltuit peste 500 lei la cumpărături. De altfel, el este cel care face cumpărăturile în casă, încercând pe cât posibil să o protejee pe graviduța Adela. El a fost surprins zilele trecute într-un hypermarket din Capitală, la cumpărături. El a avea aproape toată fața acoperită, atât de mască cât și de cozorocul de la șapcă și abia dacă i se vedeau ochii. Însă tatuajul de pe inelar este unicat, fapt ce i-a convins pe paparazzi Ciao.ro că este vorba despre nimeni altul decât Radu Vâlcan. El a făcut mai multe cumpărături, de la apă, vin și alimente, până la fructe, achitând, la final, peste suma de 500 de lei.

Adela Popescu a povestit recent că a trecut printr-o serie de transformări de când este mămică. Aceasta a mărturisit că a renunțat la frici.

„De la primul copil, viața nu va mai fi simplă niciodată, adică dacă ești oricum o persoană stresată vei și cu un copil, și cu șapte. Dar și rămâi fără frici. De exemplu, de când am doi copii, mie nu-mi mai e frică să zbor; și era îngrozitor. Imaginează-ți că ție îți e frică de șoareci și te pun să zbori 16 ore, cât am zburat eu în Bali, că atunci îmi era frică, să stai printre șobolani atât. Mi-a dispărut frica brusc, din senin. Pur și simplu la cel mai recent zbor nu mi-a mai fost frică și am căutat soluții, la simulator, la psiholog, deci copiii și vindecă”, a povestit vedeta într-un podcast realizat de Mihai Morar.