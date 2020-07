Cum au fost surprinși Gabriela Cristea și Tavi Clonda la plajă. Gestul bărbatului i-a uimit pe ceilalți turiști

Gabriela Cristea și-a luat o vacanță în weekend și a plecat să se relaxeze, alături de soțul ei, pe nume Tavi Clonda, pe litoralul românesc. Cei doi au ales stațiunea Mamaia.

Cum au fost surprinși Gabriela Cristea și Tavi Clonda la plajă

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, dar asta nu înseamnă că nu mai observă și oamenii din jur. Astfel că jumătatea vedetei de televiziune s-a lăsat ”furată” de peisaj, la mare, iar la un moment dat, prezentatoarea Tv a simțit că are ”concurență” pe plajă. Tavi Clonda a privit ”pofticios” către puștoaice, iar imaginile sunt grăitoare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au optat pentru un sejur la Mamaia, iar cei doi nu au mers singuri, ci în compania fetițelor lor, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena.

După câteva minute de stat la plajă, Tavi Clonda s-a dus cu fetița cea mică la apă, pentru a se răcori. Iar la un moment dat, soțul vedetei TV a fost ”furat” de peisaj. Și nu prezentatoarea TV a fost obiectivul principal, ci o domnișoară, de la care artistul nu și-a luat ochii pentru câteva secunde. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, tânăra pare că l-a fermecat cu formele ei.

Evident, Tavi Clonda s-a mulțumit doar să privească și a avut grijă de fetița lui, dovedind că are atenție distributivă. Puștoaica și-a văzut de drum, iar Gabriela Cristea nu a avut momente de neliniște, deoarece are un bărbat fidel lângă ea.

Gabriela Cristea a atras privirile tuturor

Pe plajă, prezentatoarea TV a apărut îmbrăcată cu o rochie transparentă, atrăgând privirile tuturor de pe plajă.

Reamintim că Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut cununia civilă pe data de 30 aprilie 2015 la la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci, prezentatoarea avea vârsta de 40 de ani, iar artistul 35. Cei doi au devenit părinți de fetiță pe 23 septembrie 2017, atunci când cântărețul a asistat la nașterea fiicei sale, care a primit nota zece la naștere. Iar cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume la data de 17 martie 2019.

Cei doi s-au căsătorit apoi religios, pe data de 25 august 2019, iar nașii de cununie au fost Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. În luna noiembrie a anului 2019, Gabriela Cristea a vorbit și despre a treia sarcină și a subliniat că, deși își mai doresc și un al treilea copul, vor să se concentreze deocamdată pe proiectele pe care le au.

“Dragilor, știu că ne doriți și un băiețel, dar a venit momentul ca eu și soțul meu să ne fixăm toată atenția și către viața profesională, (proiecte TV și online, evenimente, concerte etc.) carieră ușor lăsată deoparte în ultimii ani, din cele două motive minunate apărute în viața noastră, fetele. Am simțit nevoia să fac public acest mesaj, întrucât am tot fost sunată și întrebată de colegii din presă și nu numai, dacă sunt însărcinată din nou. Nu, nu sunt însărcinată, ba mai mult, vă așteptăm anul viitor cu proiecte frumoase pe care abia așteptăm să vi le prezentăm! Și nu uitați: emisiunea «Like a star»!”, a precizat Gabriela Cristea pe contul ei oficial de Instagram.