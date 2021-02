Cum au fost surprinși Dragoș Bucur și Dana Nălbaru după scandalul ”nu port mască, nu mă vaccinez” (exclusiv)

Dragoș Bucur a stârnit un val de reacții surprinzătoare în mediul online atunci când a declarat că nu poartă mască și nici nu se va vaccina împotriva coronavirusului. Cum au fost surprinși Dragoș Bucur și Dana Nălbaru după scandalul ”nu port mască, nu mă vaccinez”.

În peisajul românesc, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur reprezintă ceea ce este considerată a fi o familie atipică. Cele două vedete își cresc cei trei copiii diferit de alți părinți: au aranjat ca fiicele și fiul lor să studieze acasă, fără să frecventeze cursurile fizice ale vreunui institut de învățământ. Pe lângă aceasta, fosta solistă a trupei Hi-Q și actorul sunt foarte ocupați de protejarea Planetei, însă cea mai controversată situație în care au fost puși a fost declarația pe care Dragoș Bucur a făcut, acum câteva săptămâni, în care a spus că el nu poartă mască și nici nu se vaccinează anti-COVID, stârnind un val de reacții din partea internauților.

Chiar dacă majoritatea urmăritorilor de pe rețelele sociale i-au blamat pentru stilul lor de viață ușor excentric, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur nu ascultă de gura lumii și continuă să își trăiască viața așa cum consideră că este cel mai bine pentru ei. Recent, paparazzi impact.ro i-au surprins pe cei doi soți la un restaurant, bucurându-se de compania unor prieteni. La venire cât și la plecare, cele două vedete nu au purtat masca de protecție.

În urmă cu două săptămâni, Dragoș Bucur a stârnit un val de controverse pe Facebook, atunci când a mărturisit că nu poartă mască de protecție în public și nici nu are de gând să se vaccineze împotriva coronavirusului. Această declarație a sa a împărțit Internetul în două: o parte majoritară care i-a criticat alegerea actorului și o parte mai mică de urmăritori care l-au felicitat, spunând că sunt în asentiment cu el și că vor urma și ei aceeași decizie.

După valul de comentarii generate de declarația sa, prezentatorul de la Visuri la Cheie a revenit cu o lămurire și un mesaj pentru cei care l-au criticat:

„Celor ce aleg sa injure si sa atace ii sfatuiesc sa se gandeasca la faptul ca in curand s-ar putea sa fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o parere. Cred ca ne apropiem de acel moment si nu vreau sa particip la crearea lui. Nu sustin ca decizia de a nu ma vaccina este cea corecta, dar sustin si apar libertatea de a lua singur aceasta decizie.

Nu incurajez pe nimeni sa nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu aceasta ordonanta militara si consider ca traiesc intr-o societate in care inca am voie sa nu fiu de acord cu guvernul si cu deciziile lui si sa imi exprim public acest dezacord. Stiu sigur ca mai sunt oameni care gandesc ca mine, dar fie le este teama sa se exprime public, fie prefera sa stea departe de online. Sunt un om cu familie, sunt artist, cred in Dumnezeu si in libertatea de expresie, sunt sustinator al luptei impotriva discrimarii si astea sunt valorile dupa care ma ghidez in viata. PS-acum imi e teama sa citesc toate comentariile de la postarea precedenta, dar trec eu si peste teama asta!”, a scris ulterior Dragoș Bucur, în urma reacțiilor apărute după prima sa declarație.