Dragoș Bucur și-a luat familia și a plecat din România: „Spre o ţară încă normală”

Emisiunea ”Visuri la cheie” s-a filmat în avans, astfel că pe post se pot urmări încă edițiile emisiunii. Dar iată că Dragoș Bucur a decis împreună cu familia că este timpul să părăsească România.

Dragoș Bucur și-a luat familia și a plecat din România

Așa că și-au făcut bagajele și au pornit spre aeroport. Acolo, actorul a anunțat că merge ”spre o țară încă normală”. Însă nu, nu se mută definitiv, ci este vorba numai despre o vacanță, una în care se pot relaxa și părinții, și cei trei copii ai cuplului. Toată familia s-a pozat în aeroport, iar Dragoș Bucur a postat imaginea pe rețelele de socializare.

„Spre Suedia, o ţara încă normala”, a scris el.

De altfel, unul dintre fanii lui locuieşte chiar în Suedia şi a reacţionat:

„Noi locuim in sud, un orasel de langa Växjö, Ljungby. Aici se traieste, se munceste, se invata, se trateaza corona, dar nu la maniera in care se desfasoara actul medial in Romania. Sunt fericita si multumesc lui Dumnezeu ca ne a adus aici acum mai multi ani, ca sa ne crestem copiii modest, normal si decent.”

Actorul a fost infectat cu coronavirus

Pe data de 16 septembrie s-a aflat că acesta este infectat cu noul virus.

„Am făcut o formă uşoară a bolii, ca o gripă. Acum sunt împreună cu familia şi ne simţim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor să fie bune şi evident că aştept reluarea filmărilor la Visuri la Cheie. A fost un sezon plin de emoţie şi mi-aş fi dorit evident să nu fie necesară acestă întrerupere, dar sunt convins că vom trece extrem de repede şi peste această situaţie. Mai avem de filmat, dar publicul nostru poate urmari ca şi până acum Visuri la cheie în fiecare miercuri la PRO TV. Le doresc tuturor sănătate”, este declaraţia lui Dragoş Bucur de la momentul respectiv. Acum, se pare că actorul se simte foarte bine, s-a vindecat.

Cei cinci au locuit numai o perioada in Olanda, cât timp actorul a filmat pentru proiectul de cinema, pelicula “Bloody Marie”, regizată de Guido van Driel, fiind filmată în Amsterdam. Ca să se dedice mai mult actoriei, Dragoș Bucur s-a retras atunci din emisiunea “Visuri la cheie” de la Pro TV.

Dragoș Bucur s-a născut la data de 13 iunie 1977, în București. El este un actor român de film, scenă și televiziune, și actualul prezentator TV al showului de la Pro TV, Visuri la cheie. De asemenea, el a fost premiat doi ani la rând (2009 și 2010) cu Premiul Gopo pentru cel mai bun actor.