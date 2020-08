De ce a revenit Alina Vilcu la Visuri la Cheie, de fapt. S-a aflat adevăratul motiv al reîntoarcerii la PRO TV

Visuri la Cheie a devenit în scurt timp o emisiune foarte îndrăgită de români, cei de la Pro TV emoționându-i pe români cu poveștile extraordinare ale celor pe care îi ajută.

De ce a revenit Alina Vilcu la Visuri la Cheie, de fapt

Echipa care apare însă pe sticlă le-a câștigat, de asemenea, simpatia telespectatorilor. Chiar și așa, au fost multe schimbări în echipă, de-a lungul timpului și mulți s-au întrebat de ce anume a revenit Alina Vilcu, deși părea că nu mai este dispusă să o facă. În prezent, arhitecta a decis să spună adevăratul motiv pentru care a revenit asupra deciziei.

În urmă cu doi ani, Alina Vilcu renunța la proiectul de televiziune, susținând atunci că pleacă deoarece este implicată în prea multe proiecte, iar timpul petrecut cu familia avea de suferit. Dar după revenirea lui Dragoș Bucur la cârma emisiunii, Alina a decis să reapară și ea în echipă.

„Distanța și timpul șterg amintirile triste sau inconfortabile și reînvie dorul”, a precizat Alina Vilcu, in exclusivitate pentru libertatea.ro.

Din ce și-a câștigat banii

„M-am reconectat la modul foarte firesc și simplu cu mine și cu familia mea. Am făcut aceleași lucruri, dar mai încet. Lentoarea aduce o mare valoare vieții, te face să dai importanță momentelor aparent banale. Până la urmă din ele este facută viața. În rest, da, am gătit, mi-am improvizat diferite ținute bricolate de mine, la mașina de cusut, am făcut meditație și yoga zilnic”, a mai declarat Alina.

De asemenea, vedeta PRO TV susține că și-a câștigat banii și din cursul susținut împreună cu Omid, colegul ei de emsiune.

„A crescut de la un simplu curs la o comunitate. Deja, la toamnă, lansăm ediția șase a cursului intensiv de 3 luni, iar la sfârșit de august lansăm și ediția a doua a cursului de 3D, pentru redactarea ideilor. Și avem în plan să reluăm și conferința pe tema amenajării spațiului pentru copii.

Este minunată comunitatea care s-a format organic în jurul pasiunii pentru design. Cred că designul ne arată frumusețea vieții, acolo unde nu prea reușim să o vedem”, a mai adaugat Alina Vilcu.