Cum au fost începuturile lui Chef Foa în bucătărie. Prin ce a trecut ca să ajungă celebru

Pentru cei puțini, dar pasionați, lumea culinară este una aparte. Un loc unde te poți juca cu gusturile, texturile, mirosurile, toate plecând de la pasiunea pentru gătit. Gătitul la nivel de perfecțiune le este în sânge celor cunoscuți sub denumirea de Chef. Printre aceștia se numără și Adrian Hădean, cunoscut de majoritatea românilor sub pesudonimul de Chef Foa. Astăzi fanii artei culinare îl pot urmări ca jurat la „Masterchef”, difuzat de PRO TV.

Arta culinară este una din acele zone în care creativitatea unuia se îmbină cu ingredientele, alimentele, și cel mai important cu gustul și texturile. Pentru acei puțini privilegiați care se ocupă cu această artă, mâncarea devine o adevărată operă de artă, exact ca în cazul unui artist pictor, sau actor, sau un muzician.

Printre acești privilegiați se numără și Adrian Hădean, mai cunoscut publicului amator de arta culinară sub pseudonimul Chef Foa. Dar, ca orice Chef care se respectă, și Chef Foa a început de jos. Într-un interviu acordat publicației VIVA, Chef Foa și-adus aminte de perioada copilăriei și de prima sa întâlnire cu arta culinară:

Începuturile sale din copilărie, devenind ulterior adevărată pasiune, i-au călăuzit pașii către bucătărie. Dar cum lucrurile trebuie să înceapă de undeva, Chef Foa avea să înceapă de la munca de jos, de la spălatul vaselor:

„Eu găteam la locul de muncă. Asta dacă nu spălam chedere de frigidere sau nu dădeam cu buretele de sârmă pe tigăi, ca să le curăț.

Până am ajuns să gătesc, a trecut ceva vreme și am trecut prin diverse etape. Știi cum se zice, cizmarul n-are cizme, bucătarul e mort de foame, căci nu are mâncare în frigider.”, mai spune Che Foa.