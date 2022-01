Cele mai bune restaurante din lume în 2021. România are o singură locație lăudată

Un restaurant din România a intrat într-un clasament al celor mai bune restaurante din lume în 2021, reușind să treacă de barierele puse de pandemie și să de adapteze. Care este locația din țara noastră lăudată de revista Forbes și pentru ce anume este apreciată, afli în rândurile de mai jos. Tot acolo vei descoperi și părerea autoarei articolului despre ce oferă România.

Redactorii revistei Forbes au întocmit un top al celor mai bune restaurante din lume în 2021, România făcând și ea parte din clasament. Aceștia sunt de părere că Viscri 125 este una dintre cele mai bune locații, în domeniul culinar, în care s-a putut ajunge în 2021, apreciind-o pentru faptul că a reușit să se adapteze și să treacă prin pandemie.

La baza întocmirii clasamentului cu cele mai plăcute restaurante a stat spiritul de inovare, de adaptare în vremuri complicate.

„Anul trecut, când m-am săturat să citesc necrologurile restaurantelor, am decis să scriu în schimb scrisori de dragoste pentru aceste localuri. Am sperat că se întâmplă o singură dată, dar pandemia nu s-a încheiat și nici necrologurile. Dar totuși am reușit să mănânc bine, așa că am strâns mai multe scrisori de dragoste.

Aceste zece restaurante au prins viață pentru mine în ultimul an. Majoritatea merită sărbătorite pentru că s-au adaptat în aceste timpuri. Unele au stele Michelin, în timp ce altele nici măcar nu au meniuri. Toate mi-au amintit de originea cuvântului restaurant — a restaura, a îngriji, a face să mă simt complet“, a mai notat autoarea.