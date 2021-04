Cum au fost artiștii afectați de covid-19, de fapt. Speak a decis să rupă tăcerea: ”Relațiile s-au răcit”

Artiștii au fost printre cele mai dezavantajate categorii în contextul pandemic. Aceștia nu au mai putut să-și continue activitatea, iar cei care nu au alte afaceri pe lângă domeniul în care lucrează stau foarte prost cu banii.

Speak a vorbit despre pandemie. Cât de tare au fost afectați artiștii de pandemie?

Pandemia a schimbat cursul vieților tuturor. Toată lumea speră ca în viitorul cât mai apropiat lucrurile să revină la normal, dar cu toate astea România mai are mult până să se bucure de o viață ca înainte.

În unele țări totul pare mai organizat, în timp ce la noi populația e așteptată la vaccinul pe care cei mai mulți îl blamează. Aceasta e singura modalitate ca scenariul să se schimbe în bine.

Cunoscutul fost concurent de la „Asia Express” a transmis un mesaj publicului pentru perioada aceasta grea prin care trecem cu toții: „Să nu se lase intimidați de perioada prin care trecem, să învețe din ea și să se adapteze astfel încât să se bucure în continuare de viață.

Că orice schimbare poate fi un nou început mai bun care să le ofere o perspectivă fresh a lucrurilor. Eu asta am învățat în 2020 și consider că a fost un an bun pentru mine în plan personal și profesional”, a detaliat acesta.

Vedeta s-a declarat mulțumită pe plan personal în acest timp petrecut exclusiv lângă prieteni și familie. Desigur, majoritatea artiștilor care au călcat rar pe acasă de-a lungul carierei au avut parte de premiere neașteptate.

Chiar Ștefan Bănică Jr. mărturisea lunile trecute că abia la mezinul familiei, cel de-al treila copil, a fost prezent la fiecare pas, pentru că atunci când a venit vorba de Radu Ștefan și Violeta lucrurile nu au stat așa din cauza nenumăratelor concerte sau evenimente. Mai mult decât atât, alții au avut parte de primele sărbători petrecute cu familia după ce an de an au fost în fața publicului în acele momente.

Cum a fost această perioadă pentru el?