Cum arată Ștefania fără pic de machiaj. Iubita lui Speak a trecut testul, fanii sunt în extaz

Ștefania, cunoscută ca Libelula, iubita lui Speak, a apărut pe Internet fără machiaj sau filtre. „Ăsta este tenul meu.” A vrut să dea un exemplu tinerelor care se simt complexate.

Tânăra a renunțat la machiaj și filtre și s-a arătat naturală pe Instagram, cont de socializare unde are o mulțime de fani. Iubita artistului este deținătoarea unui ten fără probleme, despre care spune că are mare grijă, dar fără prea multe eforturi. Ea a menționat că este deținătoare de pistrui, pe care nu încearcă să îi ascundă.

„Ăsta este tenul meu fără filtru, nu este perfect. Acum nu am nimic pe față, nu folosesc decât creme hidratente, nimic special. Am pistrui”, le-a spus aceasta admiratorilor săi de pe Instagram.

„Am avut complexe și încă am, dar învăț să mă iubesc așa cum sunt. Nu mă consider perfectă, lucrez la acele complexe pe care le am, dacă se poate, daca nu, mă obișnuiesc cu ele”, a mai spus ea în mediul online, dar cu altă ocazie.