Valentina Pelinel și Cristi Borcea trăiesc o poveste superbă de dragoste și au împreună trei micuți, Milan și gemenele Indira Maria și Rania Maria. În timp ce toți se bucură de orice poză în care apar fiicele celor doi, acum vedeta a postat o fotografie cu Milan, iar fanii au fost surprinși să vadă cât de mare s-a făcut băiatul!

În anul 2016 venea pe lume primul copil al cuplului format din Valentina Pelinel și Cristi Borcea, băiețelul ce a primit numele Milan. Apoi, în 2019, cei doi deveneau din nou părinți și își măreau familia după ce vedeta năștea două fetițe superbe, Indira Maria și Rania Maria. De-a lungul timpului, aceștia s-au dovedit a fi extrem de discreți, mai ales pentru că lumea a așteptat mult timp prima fotografie cu gemenele.

Când vine vorba de Milan, Valentina Pelinel a decis să posteze o pozî cu băiețelul în mediul virtual. Mai mult, aceasta a transmis un mesaj emoționant pentru copilul său, mai ales pentru că decizia a fost luată pentru o ocazie specială: „Cu acest zâmbet, cu sufletul tău minunat și personalitatea ta ne-ai cucerit din prima clipă când ai venit în viața noastră. La mulți ani, Milan. Te iubim și te vom iubi mereu necondiționat.”

Cristi Borcea a marcat relații cu femei extrem de frumoase, dar se pare că acesta și-a găsit liniștea în brațele Valentinei Pelinel. Cunoscutul om de afaceri declara în trecut că vedeta îi oferă liniște și putere, mai ales pentru că este extrem de calmă. Fostul patron de la Dinamo și-a dat seama încă din primele clipe că își dorește o căsnicie cu blondina, așa că a aștepat-o oricât a fost nevoie.

„În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea, dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu, oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine.

Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere.”, i-a mărturisit Cristi Borcea lui Denise Rifai la Kanal D.