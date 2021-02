Cristi Borcea, un real crai. Cum menține flacăra pasiunii aprinsă pentru Valentina Pelinel

Cristi Borcea este un real crai. Faimosul afacerist nu se ferește în a-i arăta frumoasei sale soții cât de mult o iubește. Cum menține flacăra pasiunii aprinsă pentru Valentina Pelinel. Fostul model internațional a dat tot din casă.

Cristi Borcea este, cu siguranță, unul dintre cei mai cuceritori bărbați din România. Fostul șef de la Dinamo are nouă copii cu patru femei superbe. Deși este un bărbat asumat care mereu a recunoscut tot ce a făcut corect și mai puțin corect, față de soțiile sale, Cristi Borcea pare că și-a găsit iubirea și liniștea în brațele superbei Valentina Pelinel, cea care i-a dăruit un fiu și o pereche de gemene.

Cum menține Cristi Borcea flacăra pasiunii aprinsă pentru Valentina Pelinel. Cei doi soți petrec foarte mult timp împreună, deși își trăiesc povestea de iubire departe de ochii curioși ai presei. Cu toate acestea, Valentina Pelinel a dezvăluit, de curând, detalii intime din viața lor de cuplu. Se pare că frumoasa blondină este surprinsă deseori de către soțul ei cu mici gesturi romantice, care mențin vie flacăra pasiunii dintre cei doi amorezi.

Cum menține Cristi Borcea flacăra pasiunii aprinsă pentru Valentina Pelinel. Omul de afaceri a demonstrat că nu sunt multe femeile care pot rezista farmecelor sale. Omul de afaceri a povestit în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D că a știut că el și Valentina Pelinel se vor căsători la puțin timp după ce s-au cunoscut.

„În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea, dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu, oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine.

Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere”, i-a mărturisit Cristi Borcea lui Denise Rifai la Kanal D.