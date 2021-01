Valentina Pelinel, primele declarații despre a treia sarcină. ”Suntem foarte fericiți”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel vor să devină iar părinți? Ce a declarat fostul model. Amintim că Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au cununat civil pe data de 12 septembrie 2018.

Aceștia au o familie numeroasă și nu vor să se oprească aici. În anul 2016, Valentina Pelinel a născut primul copil al cuplului, pe Milan. În 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți, de data aceasta de gemene, Indira Maria și Rania Maria. Fostul model a mai spus că, chiar dacă are casa plină, nu ar spune unui alt copil în familie.

Cu toate are trei copii, Valentina Pelinel reușește să aibă grijă de ea.

„Grădinița este la doi pași de casa noastră. Milan este ok, s-a obișnuit, pentru gemene a fost un pic mai delicat. Dar stau doar patru ore, program scurt, apoi vin acasă, dorm acasă. În intervalul acesta am timp să mă ocup și de mine. Merg la sală, mai fac masaj, am și eu timpul meu, merg la un tratament de întreținere sau la coafor. Mi-am împărțit timpul foarte bine”, a mai declarat soția omului de afaceri.