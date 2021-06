Cum arată noua iubită a lui Pepe. Artistul s-a afișat cu prima femeie după divorțul de Raluca Pastramă

Pepe și-a găsit liniștea în brațele altei femei după divorț. Deși a mai avut ieșiri în public cu diverse domnișoare, niciuna dintre ele nu era noua cucerire a artistului.

Acum, cântărețul a fost surprins alături de noua lui iubită. De altfel, Pepe anunța în urmă cu câteva luni, la divorțul de Raluca, faptul că își dorește să se căsătorească din nou.

Mai mult, el a spus că se simte pregătit pentru o nouă relație și, de ce nu, chiar și pentru un viitor copil cu noua partenera.

Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu! Dar de ce? Dar de ce privezi următoarea iubită, următoarea relație de frumusețea de a avea un copil? Adică eu am deja doi! Ar fi super egoist din partea mea! De ce să nu oferi șansa fiecărei femei din viața ta? Te plimb, te respect, îți fac copii, dar fii cuminte! Fii cuminte și iubește-mă”, a declarat Pepe.

De data aceasta, cântărețul a fost prins în fapt de către paparazzii SpyNews, care l-au surprins în timp ce își săruta iubita în public, asta ca să nu mai fie loc de interpretări cu privire la statutul domnișoarei de lângă el.

Se pare că tânăra este make up artist, se numește Yasmine și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de cunoscutul artist.

Cei doi au participat la un eveniment monden, acolo unde au stat tot timpul îmbrățișați și la un moment dat s-au sărutat.

Cei doi au mai fost surprinși împreună, la ziua tinerei, pe care și-a sărbătorită într-un local de lux din Herăstrău.

Pepe este acum un bărbat liber, după ce a divorțat de Raluca. Deși se anunța o despărțire cu scandal, cei doi au stat de vorbă și au decis să se separe în mod amiabil, la notar.

„Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate.(…) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă.

Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”, a spus Raluca Pastramă recent.