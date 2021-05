Cine este, de fapt, femeia cu care Pepe a fost surprins în tandrețuri! Totul despre Yasmine

Pepe a fost surprins în compania unei prezențe feminine misterioase. După ce au petrecut câteva ore la un local din București, artistul a fost văzut îmbrățișând-o pe tânără.

Este vorba despre Yasmine, de meserie make up artist și o prezență cunoscută în lumea online. Tânăra și-a serbat ziua de naștere într-un local din Herăstrău, unde și-a făcut apariția și Pepe.

S-au simțit bine, au râs și au povestit, iar la un moment dat s-au și îmbrățișat.

Yasmine este make up artist, dar a fast și model. Se pare că Pepe este prieten cu ea, motiv pentru care nu a putut să lipsească de la evenimentul important din viața ei.

Apoi, tânăra a postat fotografii de la ziua ei de naștere pe Instagram, acolo unde se poate vedea cât de sexy este și cât de tare s-a distrat alături de prietenii ei.

În presă au apărut și zvonuri cu privire la o presupusă relație dintre Pepe și Raluka. Cei doi au o prietenie extrem de strânsă care durează de ani de zile.

Fiind și colegi la Te cunosc de Undeva, Pepe și Raluka sunt extrem de apropiați și chiar au glume și gesturi care ar putea fi interpretate ca apropieri intime.

Cu toate acestea, nici Pepe, nici Raluka nu se gândesc la așa ceva, mai ales că se cunosc de ani buni și sunt prieteni foarte apropiați.

Pepe a divorțat de soția lui Raluca Pastramă și deși se anunța o separare cu scandal, apărând detalii legate de infidelitate sau violență domestică, cei doi au decis să facă totul pe cale amiabilă.

Raluca Pastramă se concentrează acum pe creșterea celor două fetițe și deși este prezentă în mediul online, ea a decis să își țină viața personală departe de ochii lumii.

„Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine. Lumea judecă indiferent ce-ar fi.

Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate.(…) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă.

Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”, a spus Raluca Pastramă recent.