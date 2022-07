Cum arată mormântul Mădălinei Manole, la 12 ani de la moartea sa FOTO

Cum arată mormântul Mădălinei Manole, la 12 ani de la moartea sa. La data de 14 iulie 2022 s-au împlinit 12 ani de când cea supranumită „Fata cu părul de foc” a murit, chiar de ziua ei de naștere. În urma sa au rămas multe regrete, lacrimi și întrebări. În fiecare zi de 14 iulie, fratele artistei, Marian Manole, este mai trist ca niciodată.

Au trecut 12 ani de când Mădălina Manole nu mai este printre cei vii. Marian Manole, fratele artistei, deplânge pierderea surorii sale și are și acum suspiciuni în privința morții acesteia. De altfel, în nenumărate rânduri l-a acuzat pe soțul Mădălinei Manole, Petru Mircea, că ar fi cauzat moartea surorii lui, împingând-o către suicid. (Vezi imagini de la mormântul Mădălinei Manole în galeria foto a articolului).

Marian Manole a fost la mormântul surorii sale și chiar i-a adresat și o invitație lui Petru Mircea de a veni la cimitir cu „actuala soție”, potrivit Click.ro.

Mesajul fratelui Mădălinei Manole, de altfel ultimul rămas în viață din familia Manole, este dureros:

Marian Manole a rememorat clipele de groază din urmă cu 12 ani, când a fost anunțat că sora lui nu mai este în viață.

„14 iulie 2010! Parcă ieri a fost! A picat într-o zi de miercuri! La ora 6 dimineața ieșeam din casă! Plecam la muncă, lucram la Metro-Ploiești, în perioada aia! M-am suit în tramvaiul 102 din zona unde locuiam și am schimbat cu traseul 1 până la Metro!

Eram liniștit, nerăbdător să treacă ziua și să ajung acasă, pentru că după amiază urma să plecăm cu toată familia la Otopeni, la ziua ei! Aglomerație mare în mijloacele de transport!

Am stat și m-am gândit toți anii ăștia cum puteam să aflu de moartea surorii mele de la oamenii din tramvai sau autobuz! Știrea deja era dată pe toate posturile de televiziune! Sau poate mă înșel, poate după ora 7!

Ajung la muncă, mă schimb și îmi încep programul de lucru! În jurul orei 8 sunt anunțat să mă prezint la conducerea magazinului! Sunt condus de un coleg șef! Sunt așezat pe un scaun, în fața mea 3 șefi de magazin nu știau cum să-mi dea vestea!

Unul dintre ei și-a făcut curaj și a spus tragedia! Nu cred că vreți să știți ce am simțit! „Marian, au spus la TV că sora ta a murit!”. Atât îmi aduc aminte! Mi-au oferit o mașină să ajung acasă! Nici nu știu cum am ajuns în vestiar ca să mă schimb! Am ajuns acasă la mine! Soția era leșinată în sufragerie, iar Mihai, băiatul nostru, plângea lângă ea, era speriat! Nu mai țin minte cum am reacționat! A venit soacra mea și niște prieteni, au avut grijă de ei!

Am ajuns acasă la părinți! Lume multă! Vecini, rude! Trei salvări în fața blocului! Mama era întinsă în pat, cu perfuzii, inconștientă, un medic se ruga cu icoana lângă ea! Aflaseră vestea de la TV!

Tata, de fapt! Mama era în bucătărie, pregătea tortul, prăjiturile…!Tata a deschis televizorul, a dat pe știri și a aflat tragedia! Vă închipuiți ce șoc!? Am lăsat-o pe mama cu rudele feminine, cu doctorii și asistentele, cu vecinii, iar noi, bărbații din familia mea, am plecat la Otopeni, după ora 12!

Ne-au întâmpinat gorilele de la pază privată! Au fost politicoși și ne-au lăsat să intrăm în curte! Dar au uitat să-i anunțe pe „îndurerații din casă”! Cei doi! Soacră și soț! Ne-au deschis ușa după ce am sunat sau ciocănit, nu mai țin minte exact!

Mămuca și băiatul ei erau la plajă, scuze, la cafea cred! Când ne-au văzut, puiucul a izbucnit în plâns! Lacrimi „amare” îi curgeau pe față! L-a luat pe tata în brațe și i a spus „bre”(avea el vorba asta plină de respect)” tată, ce tragedie pe capul nostru”…!

Și ce s-a mai smiorcăit el acolo! Mămuca, rece, impasibilă, stăpână pe situație!…Seara, când am adus-o pe mama acolo, era tot clanul lor prezent! Cucoana a ieșit pe prispa casei și ne-a luat la rost….”plecați cu țigănia din curtea casei mele”, și alte perle scoase pe gură!

Cineva din familia mea i-a răspuns pe măsură! Prin casă, pe unde pupa mama pereții și tablourile ei și tipa de durere, aveam paznici care ne urmăreau pas cu pas! Unul dintre ei, Dumnezeu să-l ierte, a murit acum câțiva ani!

Mircea Petru cel Bătrân! Vă aștept la mormânt, familia Mircea, să vărsați o lacrimă și să aprindeți o candelă pentru nora, cumnata și soția mult iubită și regretată! Puiucule, vino și cu noua ta soție, cu cel mic, puiul ei! Așa e normal, frumos, dar trist!”, a scris Marian Manole, pe Facebook.