Cum arăta Mihaela Rădulescu când era soţia lui Ştefan Bănică Jr. Imaginile de care puţini îşi mai amintesc

Mihaela Rădulescu a împlinit luna trecută 53 de ani, însă vârsta din buletin nu se regăsește și pe chipul sau pe trupul ei. Însă fizicul vedetei a trecut printr-o serie de transformări de-a lungul timpului și cu siguranță că puțini oameni își mai amintesc cum arăta diva de Monaco pe când era soția lui Ștefan Bănică Jr., spre exemplu, adică acum aproape trei decenii.

În anul de grație 1994, Mihaela Rădulescu se căsătorea cu artistul Ștefan Bănică Jr., același în care diva de Monaco intrase în televiziune, domeniu în care avea să cunoască un succes imens. Despre mariajul lor, sau, dar mai mult, despre divorțul lor, au curs râuri de cerneală la vremea respectivă, fanii lor dorind să afle cât mai multe dedesubturi ale relației și ale rupturii lor.

Cinci ani a durat mariajul celor două celebrități din România, iar pe atunci s-a speculat intens că artistul ar fi călcat strâmb, acesta constituind motivul divorțului. De asemenea, tot atunci s-a mai spus și că actorul ar fi bătut-o, zvonuri suficient de puternice încât divorțul lor să facă subiectul principal al paginilor și revistelor de scandal, de la vremea respectivă.

Mai târziu însă, Mihaela Rădulescu avea să nege toate aceste zvonuri, spunând:

După divorț, Ștefan Bănică avea să răbufnească în presă și să o acuze pe fosta soție că și-ar fi creat imaginea pe spatele notorietății lui.

Mă rog, fiecare înțelege în felul lui să-și câștige faima. La mulți există dorința de a-și construi pentru public o altă imagine decât cea reală”, spunea Ștefan Bănică, atunci, într-un interviu acordat publicaţiei Formula As.

”În vara asta am avut parte în presă de un tam-tam nedorit, legat de despărțirea mea de Mihaela. Dacă îți pui pe tarabă lucrurile cele mai intime, înseamnă că orgoliul de-a apărea pe prima pagină a ziarelor e mai mare decât sensibilitatea unor emoții trăite cândva.

În anul 2005, Ștefan Bănică Jr. avea să se afișeze cu Andreea Marin, „Zâna Surprizelor”, o vedetă extrem de apreciată și mereu în atenția presei, despre care se spunea că este „rivala” Mihaelei Rădulescu. Și mariajul cu Andreea Marin a fost în atenția publicului, iar despre motivele divorțul lor s-a vorbit, de asemenea, mult.

Într-un discurs mult mai „temperat” însă, Ștefan Bănică Jr. avea să dezvăluie cauzele pentru care căsniciile sale s-au încheiat.

În prezent, Ștefan Bănică Jr. este căsătorit cu Lavinia Pârva, Mihaela Rădulescu are o relație de câțiva ani cu celebrul Felix Baumgartner, iar Andreea Marin are o relație cu Adrian Brâncoveanu, fost consul al României în Libia.

În ce privește felul în care arată acum Mihaela Rădulescu, față de momentul în care a devenit cunoscută, diferențele se pot observa cu ochiul liber. Însă vedeta nu a negat niciodată intervențiile medicului estetician și este cunoscut faptul că sportul și grija față de alimentație au constituit o preocupare constantă pentru aceasta.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara.

Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, mărturisea anul trecut Mihaela Rădulescu.