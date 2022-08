Lavinia Pîrva, dezvăluiri din viaţa de familie. Cum o cheamă în buletin, de fapt, pe soţia lui Ştefan Bănică Jr. şi de ce nu a mai avut concerte în ultimii ani

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au fost unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Cârcotașii susțineau în perioada în care relația lor a devenit una publică faptul că povestea de amor nu va rezista prea mult. Iată că acum cei doi soliști se iubesc deja de zece ani, iar conexiunea a devenit una chiar mai strânsă după ce pe lume a venit și primul lor copil. Puțini știu însă detalii despre viața de familie din casa vedetelor. Cum o cheamă pe celebra brunetă în buletin?

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au format unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Relația lor a fost aspru criticată, iar cei mai mulți nu credeau că povestea lor de iubire va trece testul timpului. Iată că soliștii formează o familie acum și se bucură de zâmbetele fiului lor.

Cu toate astea, vedetele rămân extrem de discrete în ceea ce privește viața personală. Abia acum fanii au aflat că bruneta a decis să ia numele soțului după oficializarea relației, așa că în buletin este Lavinia Bănică. Cântăreața a mai mărturisit în direct la TV că a ales să stea acasă cu fiul său până ce acesta a împlinit vârsta de 3 anișori, ulterior a început să se ocupe din nou de carieră.

,,În buletin mă cheamă Lavinia Bănică. Am stat acasă până când Alexandru a împlinit 3 ani, apoi am dat drumul la proiectul meu cu muzică de petrecere, cu muzica balcanică. Am multe evenimente, nunţi, botezuri, lumea se distrează mereu.

Publicul m-a încurajat să cânt muzica asta, sunt piese despre viaţă, despre dragoste, eu am crescut în zona asta, dar nu vorbesc limba sârbă. E mai uşor pentru mine să o cânt, mă regăsesc în muzica asta. Îmi place să cânt şi muzică populară, pop, dance, latino. Acum lucrez la o piesă făcută de mine, e ceva nou”, a mărturisit aceasta.