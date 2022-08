Maurice Munteanu, cuvinte dure despre Mihaela Rădulescu. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi: „Mi se pare ridicol ce face”

Maurice Munteanu, cuvinte dure despre Mihaela Rădulescu. S-a întâmplat după ce vedeta de televiziune a făcut un anumit comentariu despre comunitatea LGBT, din care face parte și criticul de modă. Scandalul a avut loc cu mult timp în urmă. Iată, însă, că evenimentele de atunci conturează realitatea de astăzi. Maurice Munteanu și Mihaela Rădulescu nu vor fi, cu siguranță, apropiați vreodată.

Cu toții știm deja de multă vreme că Maurice Munteanu a pătimit mult din dragoste. Iar asta din cauza faptului că celebrul critic de modă are o altă orientare sexuală. Bărbatul este gay, aspect pe fondul căruia a avut de-a face cu multe nedreptăți.

Bloggerul de modă a vorbit în repetate rânduri despre faptul că îl atrag bărbații. Ba chiar a vorbit cu naturalețe despre acest subiect. Ce nu poate să ierte Maurice Munteanu, aparent, este comportamentul unor persoane vis-a-vis de acest subiect. Nu vis-a-vis de persoana sa în mod direct, ci față de întreaga comunitate LGBT.

Acesta este și motivul pentru care, cel mai probabil, nu va avea niciodată o relație de adevărată prietenie cu Mihaela Rădulescu. Vedeta de televiziune a făcut, în urmă cu ceva timp, câteva afirmații deranjante pentru Maurice Munteanu. Bineînțeles, despre comunitatea LGBT și persoanele care fac parte din ea.

Când și-a dat seama că l-a supărat pe criticul de modă, Mihaela Rădulescu i-a transmis că îl apreciază mult și că mesajul despre comunitatea LGBT nu l-a vizat în mod direct pe acesta. Ei bine, nu a fost suficient… Greșeala a fost deja comisă. Află în rândurile următoare totul despre drama trăită de Maurice Munteanu.

„Ea la vremea aceea era editorialistă la o cunoscută revistă. După declarația ei despre comunitatea LGBT, m-am dus la șefa noastră și i-am zis că avem două posibilități: ori eu, ori ea. Bineînțeles că au ales ca Mihaela Rădulescu să plece de acolo. Mi se pare crunt că o persoană care are totuși un cuvânt de spus în media, care trăiește în afara țării de foarte multă vreme, care e înconjurată de cetățeni din comunitatea LGBT are tupeul, are curajul de a face tipul ăsta de declarație sinistră.