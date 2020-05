Cum arăta Mariana Moculescu în urmă cu 31 de ani. Ce viață duce acum, alături de iubitul italian

Anii au trecut, scandalurile s-au cam ținut scai de ea preț de mult timp, dar aceasta a continuat să surprindă cu frumusețea sa. Cum arăta Mariana Moculescu în tinerețe și care mai este viața sa acum?

Cu toate că mulți nu vor uita scandalurile dintre Horia, Nidia și Mariana Moculescu, povestea celor doi îndrăgostiți a stat sub semnul iubirii. Ea era tânără și plină de vise și speranță, iar el deținea cu mult mai multă experiență decât ea, astfel pentru a o putea ghida frumos în viața lor împreună. Din păcate, dragostea s-a dus, iar reproșurile și diverse frustrări ale fiecăruia adunate în timp au ținut locul declarațiilor de dragoste și liniștii din casă. În cele din urmă, Mariana a decis să plece. Horia a rămas să o crească pe Nidia, lucru pe care fata i l-a reproșat deseori în public mamei sale. Cu toate astea, au reușit ca peste ani să șteargă totul cu buretele și să se poată bucura de evenimentele fericite din viața unicei lor fiice. Mariana a reușit să găsească totuși rețeta tinereții fără bătrânețe. Aceasta a considerat că e o virtute să spui adevărul, astfel că a ales să fie transparentă, unii ar spune că prea brut și fără să dozeze bine acest lucru, dar se pare că tocmai stilul său de viață asumat, efervescent și sincer față de ea o face să se simtă bine în pielea ei și să arate bine. Anii au trecut, iar schimbările din pozele din urmă cu 30 de ani și cele de acum nu sunt foarte multe.

„Am rezidență italiană la adresa casei lui Massimiliano și după ce va divorța anul acesta vom mai vedea ce idei ne mai vin. Diferența dintre un bărbat italian și un bărbat român este pasiunea. Italienii sunt foarte pasionali, emoționali, iubesc cu nebunie, sunt generoși cu femeia pe care o iubesc și o considera bibelou de porțelan. În carantină, m-am plictisit foarte mult și de aceea am încercat să alung monotonia cerând sfaturi prietenilor. Drept urmare, am făcut gimnastică zilnic, m-am bronzat pe balcon, am ascultat muzică și am ascultat sfaturile psihologilor pentru această perioadă, am gătit românește, am stat uneori în brațele lui Massimiliano, vizionând știri și filme”

Marian Moculescu (Sursa: click.ro)