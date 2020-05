Ce diagnostic a primit, de fapt, Horia Moculescu. Un medic celebru din România a făcut anunțul

Celebrul compozitor, Horia Moculescu, a ajuns de urgență la spital, după ce a fost suspect de coronavirus. A avut toate simptomele specifice, a fost la spital și i s-au făcut patru teste.

Horia Moculescu, în vârstă de 83 de ani, odată internat i s-au făcut, de către cadrele medicale de la Spitalul de Urgență Floreasca, trei teste specifice care au ieșit negative pentru COVID-19.

A existat și un al patrulea test, de data aceasta făcut la Cantacuzino, și conform medicilor care s-au ocupat de caz, acest al patrulea test i-a ieșit tot negativ. După perioada de testare, medicii au decis că nu este cazul să mai fie internat și i s-a dat drumul acasă, compozitorul declarând că este mult mai bine.

”Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.”, a precizat Horia Moculescu.

Cea care făcuse anunțul inițial în privința simptomelor compozitorului, a fost Adina Alberts, un cunoscut medic din România. În acest moment, Horia Moculescu a fost externat, urmând un program de recuperare, recomandat de medici.

„Da, domnul Horia Moculescu a fost testat pentru COVID-19! A fost o noapte de foc și foarte încărcată emoțional în spitalul în care a fost internat aseară, pentru că marele maestru a manifestat simptomele unei răceli. Și pentru că eu cunosc bine atenția pe care o are pentru sănătatea sa, pentru că dl Horia Moculescu este unul dintre seniorii din grupa de risc de care Asociația Dr. Adina Alberts se ocupă îndeaproape, nu am crezut nicio secundă că ar putea avea COVID-19. Astăzi, imediat ce am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și am auzit din gura dumnealui cea mai bună veste: rezultatele celor patru teste sunt NEGATIVE!”, a declarat Adina Alberts.