Gestul Marianei Moculescu care spune tot. Ce a făcut după ce fostul soț a ajuns la spital

Mariana Moculescu a reacționat surprinzător atunci când a auzit că fostul soț este suspect de coronavirus. Ce gest a făcut femeia când a aflat că Horia Moculescu a fost internat în spital?

Vestea că Horia Moculescu este suspect de coronavirus a șocat pe toată lumea. Din fericire, acesta a fost internat în spital la timp pentru a i se face toate analizeze necesare. S-a dovedit ulterior că nu este infectat cu COVID-19. În timp ce o țară întreagă își făcea griji pentru artist, Mariana Moculescu nu a venit nici măcar cu un mesaj de sprijin pentru fostul soț în această perioadă grea.

Femeia a părut indiferentă, mulțumind la o postare după ce compozitorul a fost internat celor care i-au scris „La mulți ani!” fiicei lor, Nidia. Niciun cuvând se susținere, nicio părere de râu, niciun semnal că relația lor s-ar fi putut liniști -Mariana a rămas neclintită de vestea că artistul ar putea să fie grav bolnav. ”Vă mulțumesc pentru urările transmise cu ocazia zilei de naștere a fiicei mele, Nidia Mihaela Moculescu”, a scris Mariana Moculescu pe rețelele de socializare.

„Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine”

Horia Moculescu