Cum arată acum fiica Mirelei Vaida, de fapt. Micuța Carla e bucățică ruptă din mama ei VIDEO

Mirela Vaida a trecut de curând prin clipe extrem de dificile, după ce a fost atacată în platoul Acces Direct. Cu toate acestea, vedeta a reușit să treacă peste moment cu ajutorul familiei sale.

Prezentatoarea tv se mândrește cu o familie superbă. Recent, artista și-a emoționat fanii cu o fotografie cu fiica ei, Carla, iar internauții au observat că cele două seamănă leit.

Vedeta și-a luat fiica la teatru, din dorința de a petree mai mult timp alături de ea. În același timp, artista a anunțat că deși teatrele sunt închise momentan, actorii continuă să facă repetiții pentru momentul în care se vor deschide teatrele pentru public.

„A fost si este, inca, o perioada foarte grea pentru artisti! 🎭Teatrele, desi inchise de atata vreme, isi duc mai departe activitatea pregatind noi spectacole, in speranta ca vom juca in curand! Pe artisti ii tine in viata scena! Si vin zilnic la repetitii! Cu entuziasm! Cu nerabdare! 🙏Pentru ziua in care isi vor revedea publicul in salile pline! ❤️Pentru ziua in care se va ridica din nou cortina!”, a scris Mirela Vaida pe instagram.