Mirela Vaida, atacată cu o cărămidă în direct la TV. Ce s-a întâmplat azi la Acces Direct e halucinant

În ediția de azi a emisiunii Acces Direct, Mirela Vaida a fost atacată de o necunoscută care a intrat în platoul emisiunii dezbrăcată și cu un obiect cobiect voluminos, pe care a vrut să îl arunce către prezentatoare, în timp ce aceasta își prezenta subiectul zilei.

Clipe de panică azi pentru Mirela Vaida. Celebra prezentatoare s-a speriat teribil când a fost atacată, în direct, de către o femeie necunoscută. Totul s-a petrecut recent, la Acces Direct. Imediat, producătorii emisiunii au chemat Poliția și Ambulanța. Mirela Vaida a dat și o declarație în care a spus ce a simțit în acele momente terifiante.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în paltou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metoru. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, a spus Mirela Viada, la scurt timp după incidentul șocant.