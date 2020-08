Cum arată fiica lui Cornel Palade. Decizia radicală luată de Ada

Fiica lui Cornel Palade, fosta concurentă de la „X Factor“ și „Te cunosc de undeva“, a luat o decizie categorică în plină pandemie de COVID-19. Cum arată la 31 de ani și ce planuri are Ada, în continuare.

Ada (31 de ani), fiica reputatului actor de comedie Cornel Palade (68 de ani) s-a hotărât să se întoarcă în Marea Britanie, țară care nu-i este deloc străină, pentru a juca în piese de teatru și musical-uri.

Artista a declarat în repetate rânduri că nu își găsește locul în țara natală. Andrada (așa cum apare în buletin) este o femeie ambițioasă, care a reușit, în urmă cu ceva ani, să slăbească 40 de kilograme, eliminând din alimentație: zahărul, sucurile carbogazoase și pastele.

Cornel Palade și fiica lui au un trecut împreună la show-ul „Te cunosc de undeva“, difuzat la Antena 1: „Când era Ada micuță nu mă gândeam că o să urcăm împreună pe aceeași scenă. După ce a terminat liceul, am dat-o să facă Dreptul la Româno-Americană, dar, după șase luni, mi-a zis că nu înțelege nimic, s-o las în pace, pentru că ea vrea să cânte, să joace, să fie artistă“, povestea îndrăgitul actor.

Ada îi este alături tatălui ei nu doar pe scenă, ci și în bucătărie, unde fac echipă bună.

„Tata este un chef cu multă experiență și are idei foarte interesante. Îi sunt ajutor în bucătărie oricând prind ocazia. Îmi place să îi fiu sous chef. Cu toate că nu comunică, îi înțeleg nevoile și sunt atentă să îi fiu cât mai de folos cu putință. Este pasionat de carne, iar eu de legume și ciorbă. Aici ne ciocnim în stiluri, dar găsim căi de mijloc și tot am reușit să îl fac să guste din ardeii mei umpluți cu orez și năut. Tata este mai tradiționalist, pe când eu am influențe asiatice, orientale și mediteraneene“, a spus Ada Palade.