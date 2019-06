Schimbări la Te Cunosc de Undeva, pe Antena 1. Ce vedete intră în sezonul 14, alături de Cornel Palade

Cornel Palede intră în competiția de la emisiunea „Te cunosc de Undeva”. Acesta va avea alături o persoană pe care o cunoaște extrem de bine. Cine îi va fi „partener în crime” pe marea scenă a personajelor și care sunt vedetele concurente?

Sezonul cu numărul 14 al emisiunii de televiziune „Te cunosc de Undeva” se anunță a fi de senzație. Pe scena personajelor vor călca: Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman. De asemenea, Alex și Monica Anghel, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Bella Santiago și Sorana Darclee Mohamad fac și ei parte din show-ul transformărilor. Cornel Palade este surpriza de anul acesta. Fanii săi îl pot vedea, pentru prima oară, făcând echipă cu fiica sa. Provocarea imensă vine însă din partea câștigătorilor Șerban Copoț și Cezar Ouatu, care au câștigat sezoanele 10 și 7. Aceștia fac front comun acum și speră ca experiența din anii trecuți să fie benefică perechii pe care o formează, astfel, câștigurile precedente să-i îndrume spre finală. Atunci va fi nenorocire, o să orbiți!”, a spus Șerban Copoț.

„Noi am mai fost în același sezon, al optulea – atunci ne-am legat din punct de vedere uman, ne-am cunoscut familiile -, dar am apărut separat. Acum e o altă mâncare de pește… Deja am început filmările și râdem mult, ne distrăm. Și trebuie să precizez că în această pereche minunată, el este mai frumoasă decât mine ca femeie. Cred că bătălia mare va fi în cazul în care ruleta personajelor va dori să ne transformăm amândoi în femei”

