Cum arată fiica actorului de comedie Cornel Palade și cu ce se ocupă ea. “Am știut de mică ce aveam de gând să fac cu viața mea”

Îndrăgitul actor de comedie Cornel Palade se poate mândri cu o fată care îi calcă pe urme. În vârstă de 30 de ani, Ada Palade va urca în curând pe scenă alături de celebrul său tată. Aceasta a vorbit despre felul în care cei doi au mai colaborat, profesional, până acum.

Cornel și Ada Palade fac echipă în show-ul de la Antena 1

Cornel Palade și fiica sa – Ada Palade, care a îmbrățișat aceeași meserie ca și el, vor face echipă în cadrul celui de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, programat să înceapă în această toamnă la Antena 1.

Ada Palade mărturisește că încă din copilărie a știut că va face această meserie.“Am știut de mică ce aveam de gând să fac cu viața mea și asta înseamnă că de mică am vrut să îi fiu alături tatei pe scenă. Nu visam că voi fi alături de el, știam că mai devreme sau mai târziu dorința se va îndeplini. Am urcat pentru prima oară pe scenă alături de tata, la un an după ce m-am întors de la Londra (n.n. Ada a revenit în țară acum trei ani), în piesa „Niște animale”, unde am avut bucuria să îl am alături și pe tata numărul doi, Romică (n.n. Țociu). Să am debutul pe scena teatrului alături de amândoi a fost magic”, spune ea.

Fac echipă și în bucătărie

Ada îi este alături tatălui ei nu doar pe scenă, ci și în bucătărie. “Tata este un chef cu multă experiență și are idei foarte interesante. Îi sunt ajutor în bucătărie oricând prind ocazia. Îmi place să îi fiu sous chef. Cu toate că nu comunică, îi înțeleg nevoile și sunt atentă să îi fiu cât mai de folos cu putință. Este pasionat de carne, iar eu de legume și ciorbã. Aici ne ciocnim în stiluri, dar găsim căi de mijloc și tot am reușit să îl fac să guste din ardeii mei umpluți cu orez și năut. Tata este mai tradiționalist, pe când eu am influențe asiatice, orientale și mediteraneene”, mărturisește ea.

Pentru show-ul Te cunosc de undeva!, Ada și Cornel Palade repetă acasă constant. “Avem o etică de muncă destul de bine pusă la punct. Nu există zi de respiro. Pentru că Te cunosc de undeva! necesită consecvență și seriozitate din partea concurenților. Avem și zile bune, și zile mai puțin bune, dar cel mai important lucru este că suntem împreună pe aceeași scenă și asta face ca orice dificultate ce apare să fie depășită cu ușurință”, spune Ada.

Ada Palade, în spectacole de stand-up comedy

În prezent, Ada Palade joacă în satira „Apocalipsa în patru acte”, spectacol care se desfășoară pe toată perioada verii. De asemenea, poate fi văzută în seri de stand-up comedy organizate în diferite cluburi și pub-uri. “Cu muzica nu am o regulă în a alege unde să cânt. Cum se ivește ocazia, sunt pregătită de show”, mai spune aceasta.