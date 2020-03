Cum arată Cezara Dafinescu la 71 de ani. Frumoasa actriță este într-o formă de invidiat

În cartea cu mari actori ai României există sau ar trebui să existe, dacă s-ar face o astfel de carte, o pagină pentru Cezara Dafinescu, una din marile actrițe ale scenei și ecranului românesc. Ajunsă la 71 de ani, pe Cezara Dafinescu o găsim încă pe scena teatrelor din București și din țară.

Câți dintre spectatorii teatrelor, unde Cezara Dafinescu joacă și astăzi, știu că marea actriță a fost campioană naţională de atletism la juniori, la săritura în înălţime, dar o accidentare a determinat-o să se îndrepte spre o carieră în teatru., în 1973, absolvind Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorului Moni Ghelerter, iar din 1975 a fost dedicată unei singure scene, cea a Teatrului Național din București. A fost căsătorită timp de 23 de ani cu actorul George Motoi de care a divorţat și s-a căsătorit cu omul de afaceri Gelu Fronea, decedat în 2003. Din căsătoria cu celebrul actor George Motoi are o fiică. În 2019 am putut-o urmări în proiect cinematografic al său, „Între chin și amin”, peliculă din distribuția căreia face parte și Kira, fiica fostului mare fotbalist Gheorghe Hagi, fermecătoarea actriță având atunci puterea să rememoreze clipele de groază prin care a trecut odată cu moartea partenerului său de viață.

„Un an de zile nu ştiam pe ce lume sunt, eram bulimică, am fost grasă. Şi am acceptat (n.r rolul din Lacrimi de Iubire) ca să ies în lume. Apoi am făcut şi serialul Vocea Inimii. Divorţasem de George Motoi şi m-am căsătorit cu Gelu Fronea. Cu George am rămas prietenă şi după aceea, mai târziu, în 2015, a murit şi el. Dar nu ne-am reîmpăcat. Cât a fost, a fost”, a dezvăluit Cezara Dafinescu.