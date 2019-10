Ce s-a întâmplat la premiera „Între chin și amin”. Kira Hagi nu a putut să privească și a ieșit din sală

Gică Hagi este în culmea fericirii. Fiul său, Ianis, a fost omul meciului în partida Genk – Napoli 0-0, în runda cu numărul 2 din grupele Champions League, în timp ce fiica sa, Kira, a debutat în cinematografie cu rolul din filmul „Între chin și amin”. Tânăra actriță a participat la premiera filmului, dar nu a putut să privească toate scenele.

Kira Hagi a debutat în cinematografia românească. A jucat în filmul „Între chin și amin”

Filmul „Între chin și amin” este despre experimentul Pitești, efectuat de autoritățile comuniste în perioada 1949-1952. Kira Hagi a participat la premiera filmului în care joacă, dar nu s-a putut uita la toate scenele.

„Foarte mari emoții, ce pot să vă spun, mari emoții. M-am documentat mult mai mult și am vorbit cu bunicul meu mult mai mult, să-mi explice ce înseamnă fenomenul Pitești și dimensiunea acestei tragedii. A fost foarte greu, am jucat un rol foarte dur. Eu nu mă uit la mine pe ecran, am emoții. Eu îmi fac treaba. Am niște proiecte, dar nu vă pot spune, pentru că nu am voie. Proiectele sunt în România. Au fost multe ore de muncă, de dimineața până seara, ne întorceam la 1 noaptea”, a declarat Kira Hagi.

„Între chin și amin” este regizat de Toma Enache și rulează în cinematografele din întreaga țară. În film joacă actori precum Kira Hagi, Vali Popescu, Ana Pârvu, Ciprian Necula, Bogdan Sălceanu, Constantin Cotimanis, Ion Dichiseanu și Cezara Dafinescu.

Până acum, Kira Hagi a mai apărut în scurt metrajele „București, te iubesc” și „Fragile”, dar și pe scena teatrului, cu rolul din piesa „Martha.”

Gică Hagi este în al nouălea cer. Are doi copii cu care se poate mândri. Dacă fiica lui este actriță, fiul, Ianis, face senzație în Champions League. A jucat în partida Genk – Napoli, încheiată cu scorul de 0-0 și a fost desemnată omul meciului.