Actrițele din România care au apărut fără haine în filme, după 1989. Puțini știau că Maia Morgenstern se numără printre ele

De multe ori ați auzit fraza ”Arta cere sacrificii!”, mai ales când vine vorba de teatru și film. Cinematografia europeană a fost pioniera filmelor cu actrițe, superbe, filmând în ipostaze sexy. Asta se întâmpla în 1913, într-o producție cehă, filmul ”Ecstasy”, care conţine o scenă, controversată la vremea ei, actriţa austriacă Hedy Lamarr înoată şi aleargă dezbrăcată pe un câmp.

De la inventarea cinematografiei, de către Frații Lumiere, toți regizorii, fie mari, fie mici, au cochetat cu ideea de nuditate pe peliculă. Și regizorii români şi-au permis să abordeze această temă îndrăzneaţă, respectiv filmarea trupului dezgolit al unei femei. Primul film românesc în care apare o femeie în acest mod a fost ”Celebrul 702”, din 1962, în care apare o femeie în costum de baie.

Nu a durat mult, însă, și în 1969 se producea o peliculă, intitulată ”Răutăciosul adolescent”, în care avem parte, cu adevărat, de primele cadre cu o actriță dezbrăcată complet. Așadar, am putea spune că prima actriţă de renume, din România, care acceptă să fie filmată dezbrăcată complet a fost regretata Irina Petrescu, pe atunci în vârstă de 28 de ani, care juca rolul Anei. Regia filmului i-a aparținut celebrului Gheorghe Vitanidis. El a surprins câteva cadre în care Irina Petrescu apare complet dezbrăcată. Prestaţia actriţei a fost apreciată cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină la cea 6-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Moscova.

Facem arc peste timp, și mergem direct la primii ani de după ”Decembrie 1989”, când cinematografia românească avea acum libertatea de a scoate pe piață și altceva decât filme istorice sau cu iz demagogic. Imediat după Revoluţie, odată cu dispariţia constrângerilor şi a cenzurii, regizorii noştri s-au întrecut în scene erotice, cele mai memorabile actriţe în scene nud fiind Anca Turcasiu (Miss Litoral – 1991), Oana Sârbu („Liceenii rock’n’roll” – 1992), Cezara Dafinescu („Şobolanii roşii” – 1991), Magda Catone („Dragoste şi apă caldă” – 1992), Tora Vasilescu („Cel mai iubit dintre pământeni” – 1993), Oana Pellea („Vulpe-Vanator” – 1993 şi Maia Morgenstern („Patul lui Procust” – 2001).

Filmul în care Maia Morgenstern apare într-una dintre cele mai ”explicite” scene erotice dintr-un film românesc, de după 89, „Patul lui Procust” este ecranizarea modernă a romanului lui Camil Petrescu. Poetul şi ziaristul Ladima (Oleg Yankovskiy) se sinucide, iar prietenul său încearcă să afle motivele sinuciderii lui. Astfel află că Ladima s-a sinucis din cauza unei misterioase Doamne T., interpretată de Maia Morgenstern.

Deşi a fost lansat în 2002, filmul nu a rulat în România nici în cinema, nici la tv. Lung metrajul realizat în 2001 de regizorii Viorica Meşina şi Sergiu Prodan, nominalizat la premiul pentru regie (Golden Pyramid) la „Cairo Internaţional Film Festival” 2002 este ecranizarea modernă a romanului celebrului romancier, dramaturg, poet şi doctor în filosofie Cămil Petrescu, considerat el însuşi iniţiatorul romanului modern, în care face o analiză psihologică a conştiinţei personajelor.

„Parcă a fost acum o sută de ani! Am amintiri foarte frumoase de la filmări. În special despre actorul rus Yankovskiy, care a jucat un Ladima foarte puternic. Iar eu eram tânără. Sigur că eram frumoasă! Scenele de dragoste nu au fost ceva neobişnuit pentru noi, dar nu am avut curajul să filmăm scene de iubire explicită. Nu am îndrăznit. S-a filmat cu «păcăleală», cum se face în cinematografie. Nu ştiu de ce nu a fost cumpărat acest film în România pentru că a fost premiat la o mulţime de festivaluri, mai mari sau mai mici”, a povestit Maia Morgenstern.