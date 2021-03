Cum arăta Busu de la PRO TV în tinerețe. Imagini de colecție

Florin Busuioc, este cunoscut publicului larg drept Busu. El este actor și prezentator de televiziune. Acesta s-a născut pe data de 19 mai 1962 în localitatea Hunedoara din România și are vârsta de 59 de ani. Iată câteva imagini de colecție care prezintă cum arăta Busu în tinerețe.

Toată lumea îl știe pe Busu din cadrul rubricii Meteo de la Pro TV. Debutul său în televiziune a fost făcut la Pro TV, pe data de 5 decembrie 1996, cu emisiunea: Dăruiești și câștigi”. Busu era gazda emisiunii care prezenta cazurile unor copii care nu aveau posibilități materiale, dar erau foarte talentați. Oamenii impresionați de situația pe care o aveau acești copii, le ofereau ajutor.

În anul 2010, el a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa. Busu a jucat în mai multe filme celebre înainte de a lucra în televiziune, printre care se numără următoarele:

Busu a copilărit la Șoimărești, în Moldova, localitatea natală a mamei sale, Catinca Spataru. El a povestit despre copilăria sa și despre familie, în urmă cu câțiva ani, în cadrul unei emisiuni prezentată de către Andreea Esca.

”Eu am avut 800 de grame la naștere, cât o lingură eram. Tanti Moriko, o vecină, când m-a văzut a spus: «No, lasă, domnule Busuioc, că poate facem un om din el». Până într-a patra am fost cel mai mic de oraș. Sportul m-a salvat, am făcut tenis de masă, dar am făcut foarte puțin pentru că nu ajungeam la masă, apoi am făcut volei. Era o echipă specială, pentru că eu făceam cu cei de a noua. M-au luat pentru că eram ridicător, ce îți închipui că ridicam la fileu?!”, a povestit acesta amuzat, potrivit evz.ro.