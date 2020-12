Cum arată fosta soție a lui Florin Busuioc. Nimeni nu știa aceste lucruri despre ea

Dacă acum are o familie frumoasă şi este fericit, în tinereţe prezentatorul rubricii “Vremea” de la Pro TV a trecut printr-un divorţ dureros. Iată cum arată fosta soţie a lui Florin Busuioc şi cu ce se ocupă. Nimeni nu ştia aceste lucruri despre ea.

Discret cu viaţa personală, prezentatorul “Vremea” de la Pro TV a ţinut departe de ochii curioşi detalii legate de problemele din familie. Puţini ştiu cum arată şi cu ce se ocupă fosta soţie a lui Florin Busuioc. Dacă acum este căsătorit cu actriţa Liliana Busuioc şi are două fetiţe, Natalie (16 ani) şi Catinca (11 ani), în urmă cu 30 de ani, actorul trecea printr-o despărţire dureroasă.

Busu a fost căsătorit, în tinereţe, cu Marieta Busuioc, medic de familie în Târgu Mureş. Din căsnicia celor doi a rezultat un băiat, Florin Busuioc Jr., acesta având doar trei luni în momentul divorţului părinţilor săi. Se pare că actorul ar fi înşelat-o pe femeie când ar fi plecat la Bucureşti.

În vârstă de 30 de ani, fiul prezentatorului este acum asistent medical, moştenind astfel dragostea mamei sale pentru oameni. Din păcate, relaţia dintre tată şi fiu nu este deloc una normală, cei doi nevăzându-se de mai bine de 10 ani. În 2019, Busu a suferit un infarct, moment în care acesta a vorbit, în premieră, despre acest lucru dureros din viaţa lui.

A fost dat la o parte. Asta este adevărul şi nu pot să-i reproşez nimic acum. Aşa simte, pentru că aşa s-a întâmplat. După aceea încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eşecului. Îmi reproşez că nu am avut mai multă grijă. Da, probabil că trebuia să fiu mai prezent în viaţa lui”, a declarat actorul pentru revista Taifasuri.

“Cu fiul meu nu am prea mare legătură. Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat. Nu ştiu… Mi s-a părut un pic acid, aş zice , dar nu m-a deranjat. El are dreptate în felul lui şi eu îl înţeleg. Sunt părintele care nu a existat.

Deşi a ales să îşi dedice viaţa carierei de asistent medical, Florin Busuioc Jr. şi-a dorit, ani de zile, să devină cântăreţ. Mai mult, a participat la X Factor, în urmă cu doar câţiva ani. Atunci, presa din România a aflat despre relaţia pe care o are cu celebrul său tată.

“Mi-a spus să nu-l mai caut niciodată. Am fost pe la mai multe şcoli. Aveam absenţe, pierdeam vremea prin baruri, dar într-un astfel de loc am găsit sursa de inspiraţie pentru muzica hip-hop pe care o interpretez. Am şi o trupă alături de care cânt la evenimente. Până la urmă, voi putea spune că o să reușesc singur în cariera muzicală”, spunea atunci fiul prezentatorului de la Pro TV.