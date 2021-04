Cum arată bebelușul lui Emily Burghelea. Poza cu micuța e aici: ”Ea este fetița noastră!”

La data de 9 aprilie, Emily Burghelea a devenit mămică, după un travaliu de 24 de ore. Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care fanii au putut să o vadă de curând.

Astfel că după zile de așteptare, vedeta le-a prezentat-o fanilor ei pe fetița sa. Și dacă până acum ei văzuseră doar o mânuță sau un picioruș, de data aceasta ea a arătat-o în întregime.

Emily Burghelea a postat o imagine făcută la maternitate, la scurt timp după ce născuse:

”Prima ei ora de viata. 🙌🏻 Parea ca ne stiam dintotdeauna. ✨ Ne-am inteles perfect din prima clipa in care ne-am privit in ochi. 🏹♥️ Nu mai exista nimic in jur. Eram doar eu si ea. Hipnotizate una de cealalta. Atunci timpul s-a oprit in loc.

Cand ma gandesc la nastere nu imi trece prin cap nici macar o secunda din multele ore de travaliu. Tot ce imi amintesc este acel moment in care am vazut-o si ne-am privit in ochi. Atunci in sufletul meu a pornit o cascada de bucurie care nu va seca niciodata. A venit momentul sa o cunoasteti. Ea este fetita noastra. ♥️ Tot universul nostru! 👼🏼”, a notat Emily.

”Sa aduci pe lume un copilas este cel mai frumos lucru care se poate intampla pe acest pamant. 🥺♥️ Vine cu o bucurie aparte, care nu poate fi comparata cu nimic si care este mai intensa si mai pura decat orice alta bucurie. 🙌🏻

Ma uit la ea cu orele si nu ma mai satur. 💗Nu mai am nevoie de nimic. 💘Vreau doar sa fim noi doua si tati impreuna la infinit. 💕 Daca as putea sa pun stop timpului acum si aici, sa traiesc momentele acestea la nesfarsit, as face-o. 💖 Iubire pura nemarginita. 💓 Asta simt acum. 💞

#iloveyoubaby @iubitul_lui_emily ce ni se intampla este un miracol! 🙏🏼 Dumnezeu ne este martor! 🙏🏼💖 P.S. Esti cel mai bun tatic! Iti multumesc pentru tot!”, a mai scris Emily zilele trecute pe Instagram.