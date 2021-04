Emily Burghelea a născut. Prima poză cu fiica ei, venită pe lume după un chin de 24 de ore

Emily Burghelea a născut joi seara, după un travaliu de 24 de ore. Vedeta a ținut legătura cu fanii ei pe Instagram și le-a povestit prin ce chinuri a trecut.

Fosta asistentă tv a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, de 3200 g, de care Emily a spus că s-a îndrăgostit instantaneu.

”Patru ore a durat travaliul, însă am reușit să duc la bun sfârșit misiunea. La 22.40 am născut pe cale naturală o fetiță perfect sănătoasă de 3200 g de care m-am îndrăgostit instantaneu. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. A fost extrem de intens, dar nu m-am dat bătută. Am ținut-o în brațe imediat după expulzie și m-am pierdut în ochii ei mari și frumoși! Ceva mai frumos de atât nu există pe pământ. Ne uitam una la alta cu atâta pasiune! A fost atât de puternica! A rezistat travaliului greu, s-a luptat și a câștigat! Este minunată! Să știți că doamna dr. a spus că seamănă cu @iubitul_lui_emily ??‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod”, a scris Emily.