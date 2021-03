Ce se întâmplă în prezent cu Emily Burghelea. Dezamăgire după dezamăgire pentru fosta asistentă de la Antena 1

Emily Burghelea trăiește dezamăgire peste dezamăgire pe plan profesional în ultima vreme. Ce se întâmplă în aceste momente cu fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”? Lucrurile nu i-au mers deloc așa cum ar fi vrut.

Fosta asistentă de la „Acces Direct” nu-și mai găsește locul în plan profesional în ultima vreme. Cu toate astea, nu are de ce să se plângă în viața de familie pentru că s-a căsătorit cu bărbatul care o iubește și urmează să devină în curând mamă pentru prima oară. Astrele nu se regăsesc în sectorul unde a trecut cândva – televiziunea.

Frumoasa se bucura de notorietate în urmă cu un an, era considerată vedetă de televizune, iar acum situație ei s-a schimbat drastic. Amintim că blondina a intrat în showbiz odată cu participarea la emisiunea dirijată de Ilinca Vandici, ulterior a tot încercat să-și facă loc pe micul ecran cu diverse proiecte.

„Nici «strategiile» ei, cum că s-a logodit cu un bărbat al cărui nume sau figură nu vrea să le dezvăluie public sau că este însărcinată, nimic din aceste lucruri nu a prea făcut valuri. Nu este pe lista noastră de angajări…”, arată surse din Kanal D, pentru cancan.ro.

În toamna anului trecut a încercat să-și crească un canal de YouTube cu vloguri de cooking, dar lucrurile nu au mers deloc precum s-ar fi așteptat. Totul s-a stricat din cauza unei greșeli de începător.

„De la primul episod, Emy a dat-o în bară. Atunci când a montat prima ediție a emisiunii ei de pe Youtube, Vegan Cooking Show, ea sau cineva dintre apropiați a pus și un sunet care nu avea copyright.

Iar, după multe discuții și certuri, a trebuit să plătească nu numai o sumă de bani, ci și să dea respectivei firme dreptul de monetizare pentru primul ei episod. Mai bine ar fi încercat să rămână în Antena 1, la Mirela”, au mai declarat sursele.

„Am luat doar 7 kg până acum. Sunt în prima zi din cel de-al 3-lea trimestru. Nu am pofte absolut deloc. Dimpotrivă, nu am poftă de mâncare mai deloc. Eu sunt foarte pretențioasă la mâncare, nu am avut grețuri, stări de rău, la 6 luni eram pe pârtie. Andrei este înnebunit, cred că va fi un tătic foarte responsabil. Vorbește cu bebelușul în fiecare seară, este topit! Îmi spune că este tot ce și-a putut dori vreodată”

Emily Burghelea