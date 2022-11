Cum arată astăzi Magda Ciumac. Ce relaţie mai are fosta vedeta OTV cu Tolea, de fapt

Magda Ciumac este una dintre vedetele descoperite și promovate de OTV, postul lui Dan Diaconescu. Ea și fostul său partener au fost protagoniștii unor scene unice în istoria televiziunii de la noi din țară. Anii au trecut, iar viețile celor doi s-au schimbat complet. Cum arată acum bruneta și ce relația are cu Tolea, de fapt.

Ea a dansat pe biroul la care stătea Dan Diaconescu, el a intrat cu un tomberon în platou, „cadou” pentru patronul postului. Tolea și Magda Ciumac au făcut spectacol în perioada de glorie a OTV, fiind protagoniștii unor scene unice în istoria televiziunii de la noi din țară.

Anii au trecut, iar cei doi și-au continuat viața pe drumuri separate, departe de obiectivele camerelor de filmat.

Acum aproape trei ani, Magda Ciumac a decis să părăsească România, stabilindu-se în Italia cu noul ei soț.

„Ia să vedeți ce bărbat am eu, am emoții.(…) Stați, avem emoții și noi, zici că suntem în prima zi! El a zis că sunt iubirea vieții lui și este foarte îndrăgostit de mine, pe viață! Voi sunteți norocoși să mă cunoașteți, dar el este norocos să mă aibă. Sufletul meu este la fel pentru toată lumea și el de-asta mă iubește. A spus că toți sunteți pentru mine speciali. Este fericit că eu am acest suflet pur pentru toată lumea în aceeași măsură”, spunea Magda Ciumac despre partenerul său.