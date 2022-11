Achiziția de lux a lui Dan Diaconescu. Fostul șef OTV nu s-a uitat deloc la bani

Achiziția de lux a lui Dan Diaconescu. Fostul șef OTV nici nu s-a uitat la bani. Chiar dacă are interdicție să mai desfășoare activități ce țin de presa scrisă sau audio-video până în anul 2025, se pare că o duce foarte bine din punct de vedere financiar. Cum a fost surprins ziaristul în Capitală.

Dan Diaconescu nu a avut cea mai ușoară copilărie. Din declarațiile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, fostul patron OTV a cunoscut o sărăcie cu care nu mulți români ar putea să se asocieze. A știut, însă, ce își dorește de la viață, iar acest lucru l-a stimulat să muncească până a ajuns în punctul în care nu mai duce lipsă de nimic, potrivit spuselor sale.

Și nu doar că nu duce lipsă, ci își permite și achiziții de lux. Dan Diaconescu a fost surprins, recent, în București într-o ipostază care i-a lăsat muți de uimire pe mulți. Fostul șef OTV a fost fotografiat la volanul unei mașini de nu mai puțin de 200.000 de euro. Este vorba despre cel mai nou model de Maybach clasa S.

Dan Diaconescu pare că și-a revenit, după ce postul de televiziune i-a fost „sigilat” în anul 2013. Chiar dacă are interdicție să mai profeseze în domeniu până pe 4 martie 2025, potrivit unei decizii judecătorești, ziaristul și-a asigurat și alte surse de venituri. Nu credem că exagerăm când spunem că o duce excelent din punct de vedere financiar, dovadă fiind și imaginile surprinse de paparazzi MediaFlux.

În urmă cu doi ani de zile, se zvonea că Dan Diaconescu ar fi sărac. Acum, însă, a demonstrat din nou contrariul. Fostul șef OTV are tot ce își dorește de la viață, după cum chiar el a mărturisit într-o intervenție pentru presa românească. Singurul lucru care i-ar lipsi ar fi… timpul.

Se spune că are vile chiar și peste Ocean, elicoptere, avioane, un iaht și numeroase locuințe cu cele mai atrăgătoare detalii. În mod paradoxal însă, Dan Diaconescu sfătuia românii, într-un interviu oferit în urmă cu mai mult timp presei românești, să nu îi urmeze exemplul.

„Sunt un tip care a cumpărat un iaht cu 2,8 milioane de euro și s-a plimbat o singură dată cu el. E superb! Are 4 camere, living, baie… Am cele mai frumoase balcoane de vilă din România, dar nu am ieșit niciodată pe balcon. (…) Faceți-vă case mici, cochete. Restul banilor cheltuiți-i pe vacanțe, trăiți-vă viața! Eu degeaba am avion, elicopter și multe altele, că nu mă bucur de ele. Nu am timp de nimic”, spunea Dan Diaconescu.