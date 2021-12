Cum arăta Antonia în copilărie. E aproape de nerecunoscut FOTO

Antonia este extrem de activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu privire la tot ce face. Iubita lui Alex Velea este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Vedeta s-a hotărât să le dezvăluie admiratorilor săi câteva imagini din copilărie.

Cum arăta Antonia la o vârstă fragedă. Fanii s-au topit

Antonia este apreciată pentru talentul său, trăsăturile de zeiță, dar și pentru stilul vestimentar ieșit din comun. Vedeta a început să folosească din ce în ce mai des aplicația TikTok, așa că fanii s-au bucurat nespus în momentul în care aceasta a dezvăluit câteva fotografii făcute în copilărie.

Iubita lui Alex Velea i-a surprins pe fani. Internauții au remarcat că aceasta era superbă încă de la o vârstă fragedă. Frumoasa cântăreață a trăit în America până la vârsta de 18 ani, înainte de a se muta în România definitiv. Cariera ei spectaculoasă i-a adus multă faimă în țară.

Antonia și-a surprins admiratorii

Antonia este împlinită pe toate planurile. Vedeta trăiește o superbă poveste de dragoste cu Alex Velea, iar cei doi se bucură de doi băieți, Akim și Dominic, dar și de fiica pe care cântăreața o are din fosta căsnicie, Maya. În plus, artista are parte de atenția fanilor care îi fredonează toate piesele.

De asemenea, vedeta este cunoscută pentru frumusețea sa, fiind considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. În timp ce aceasta a ajuns pe culmile succesului în țară, nu mulți știu că Antonia a început să muncească încă de la o vârstă fragedă pentru a câștiga bani în plus.

Ce făcea Antonia în copilărie, de fapt

Iubita lui Alex Velea era muncitoare și în copilărie. Aceasta era plătită de părinții din cartierul în care locuia în America pentru a sta cu alți copii. Mama vedetei avea grijă ca orice bănuț pe care artista îl câștiga să fie pus bine pentru ca Antonia să nu aibă parte de probleme financiare.