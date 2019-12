Cum arăta Anna Lesko atunci când a fost lansată în showbiz de Irinel Columbeanu. Ea avea doar 17 ani când s-au îndrăgostit

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna despre Irinel, potrivit Cancan.ro.

De asemenea, cântăreața a mai povestit că pe vremea când s-a iubit cu Irinel Columbeanu și-a dezvoltat și pasiunea pentru pictură, ba chiar i-a dăruit și câteva opere de artă lui Columbeanu. Lesko a spus că este ferm convinsă că Irinel încă păstrează tablourile dăruite de ea la Izvorani, deoarece ”au fost dăruite din dragoste, pasiune și inspirație”.

Pe lângă faptul că iubit-o extrem de mult, Irinel Columbeanu este și cel care a ajutat-o pe Anna Lesko să se lanseze cu succes în lumea muzicii. Astfel, în anul 2001, Lesko și-a început cariera muzicală având parte de toată susținerea lui Columbeanu. Povestea de dragoste dintre cei doi a ajuns la sfârșit după opt ani de zile, atunci când toți se așteptau să ajungă în fața altarului, nu să se despartă.