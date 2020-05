Cum arată Alina Ceușan în costum de baie. Burtica de gravidă atrage toate privirile

Alina Ceușan a dezvăluit în urmă cu puțin timp că este însărcinată, deși zvonurile că ar deveni mamă au început prin luna martie. Cum arată fosta concurentă de la Asia Express în costum de baie și cu burtica de gravidă la vedere?

Alina Ceușan în costum de baie și cu burtica de gravidă la vedere

Alina Ceușan este una dintre cele mai așteptate mămici. Fanii ei au putut vedea de-a lungul timpului relația frumoasă pe care o are alături de Raul, cel care i-a devenit soț anul trecut. Cu toate că au decis să facă pasul cel mare recent, povestea lor de dragoste este una destul de lungă. Deși zvonurile că este însărcinată au curs încontinuu încă de la apariția emisiunii Asia Express pe micile ecrane, Alina nu a confirmat sau infirmat nimic. Aceasta a decis să aștepte până în al doilea trimestru al sarcinii pentru a da vestea mult așteptată tuturor.

Acum, fericirea imensă a celor care o urmăresc este că în sfârșit poate împărtăși experiențele din perioada aceasta frumoasă și nu trebuie să se mai ascundă. „Nu mai este nevoie de alte cuvinte. Pentru a descrie sentimentele, click pe video”, a scris Alina Ceușan în dreptul videoclipului postat pe Instagram în care dezvăluia totul. „Doamne, cât am așteptat momentul ăsta!! Cu lacrimi în ochi, vă felicit din toată inima!! 🕊 I’m so happy for you!!”, a scris Ioana Grama pe Instagram. „Felicitări!! Toate gândurile bune de la Fodori”, a fost mesajul câștigătorului Asia Express. „Felicitari, frumoșilor! Alina, să ai o sarcină ușoară! Abia aștept să văd bebe”, a scris și Adelina Pestrițu.

Alina, mesaj emoționant pentru soțul ei