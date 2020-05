Ce făcea, de fapt, Alina Ceușan la Asia Express. Nimeni nu și-a dat seama

Alina Ceușan a ”dat din casă”. Frumoasa blondă a spus secretul cu care i-a cucerit pe toți fanii emisiunii Asia Express. Atât bloggerița cât și colega ei de echipă erau mereu impecabile, scoase ca din cutie, în timp ce concurenții ceilalți erau mereu obosiți și supărați și păreau că n-au mai dormit de câteva luni bune.

Alina Ceușan și-a dezvăluit secretul aparițiilor impecabile de la Asia Express

Ei bine, frumoasa Alina Ceaușan a vorbit despre secretul său. A purtat mereu la ea o borsetă, care era, de fapt, un fel de trusă de prim ajutor pentru un adevărat fotomodel. Ținea în ea farduri care o făceau mereu să pară fresh, elegantă și rafinată.

Trucul a mers perfect pentru Alina Ceaușan, cât și pentru colega ei, Carmen Grebenișan. Cele două păreau mereu coafate, aranjate, gata pentru o petrecere la cel mai de fițe club din București, când însă umblau toată ziua pe jos, prin praf, la temperaturi foarte ridicate. Cu aceastăocazie, blonda a mărturisit că mai face shopping și de la second-hand.

Borseta cumpărată de la second-hand a făcut minuni

„Borseta am cumpărat-o de la un second-hand și am purtat-o zilnic. M-am săturat de ea, am văzut-o în fiecare zi timp de două luni. A fost foarte utilă. A fost folositoare pentru a pune înăuntru rujuri, anticearcăn, rimel, bani”, a spus bloggerița.

Alina Ceușan a vorbit pe canalul ei de Youtube despre toate ținutele pe care le-a purtat în Asia Express, fiind mereu asoratată. Bloggerița Alina Ceușan a publicat videoclipul cerut de mulți dintre fanii ei. Vedeta le-a arătat urmăritorilor hainele pe care le-a purtat în competiția din Asia. Alături de colega și prietena ei cea mai bună, Carmen Grebenișan, „blondele” au strălucit la fiecare probă din emisiune.

Chiar dacă au fcut treabă bună la Asia Express, cele două prietene nu au reușit să pună mâna pe marele premiu, ci au fost trimise acasă. Competiția a fost câștigată de Răzvan Fodor și de chef Sorin Bontea, care s-au impus în ultimul act în fața echipei formate din Speak și Ștefania.