01 oct. 2025 | 16:03
de Ionuț Vieru

Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Cum arată Monica Gabor acum, după ani de viață în Malibu

Departe de România și de atenția presei, Monica Gabor trăiește o viață liniștită în Statele Unite, însă o serie de imagini recente au readus-o brusc în lumina reflectoarelor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, care în urmă cu două decenii era una dintre cele mai mediatizate prezențe mondene din țară, a apărut din nou în atenția publicului datorită unui clip postat pe TikTok de fiica sa, Irina.

Filmările, realizate în Dubai, au surprins un moment de familie relaxat, însă ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost înfățișarea Monicăi, vizibil schimbată față de perioada în care era prezentă constant pe prima pagină a tabloidelor din România.

Imagini din Dubai cu Monica, Irina și Ramona Gabor

În clipurile distribuite pe TikTok, Monica apare alături de fiica sa, Irina, și de sora sa, Ramona Gabor. Cele trei se aflau într-un restaurant din Dubai, unde au testat mai multe deserturi tradiționale arabe, într-o atmosferă veselă și relaxată. Momentele de familie au adunat rapid mii de vizualizări, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Monica este schimbată multttt”, „Ce mult s-a schimbat Monica!”, „Este o altă Monica schimbată 🥰” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut imediat după publicarea clipurilor. Schimbarea vizibilă a Monicăi a stârnit numeroase discuții în mediul online, unde fanii au remarcat diferențele majore față de imaginea glamour cu care aceasta obișnuia să își surprindă admiratorii.

Viața liniștită a Monicăi Gabor în Malibu

Monica Gabor s-a mutat de mai mulți ani în Malibu, acolo unde și-a construit o existență complet diferită de perioada petrecută în România. Departe de aparițiile mondene, de evenimentele strălucitoare și de scandalurile care îi aduceau notorietate, fosta „scorpie de la Izvorani”, așa cum era numită în presa de la începutul anilor 2000, a ales un stil de viață mult mai discret.

Rutina ei zilnică este centrată pe familie și pe un trai echilibrat.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită”, a povestit Irina Columbeanu, care a oferit detalii despre felul în care mama sa își organizează viața în America.

Obstacolele care o țin departe de România

Deși Monica Gabor a mai revenit în România în urmă cu câțiva ani, călătoriile au devenit din ce în ce mai dificile. Potrivit Irinei Columbeanu, situația actuală privind regimul vizelor și al documentelor legale îngreunează mult deplasările.

„A mai fost în România acum câțiva ani, dar e mai greu cu cartea verde să călătorești acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație, e mai periculos să te întorci în țară, să sperăm că o să fie ok. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că m-a crescut bine, că știu să fiu independentă și să călătoresc singură”, a explicat Irina în emisiunea „La Măruță”.

Timpul și schimbările de viață și-au lăsat amprenta asupra Monicăi Gabor. Dacă în trecut era o prezență constantă în presa mondenă, acum aceasta trăiește într-un ritm complet diferit, adaptat noilor priorități.

