Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor

Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
28 aug. 2025 | 11:35
de Daoud Andra

De câțiva ani, Monica Gabor a ales să fie extrem de discretă în privința vieții personale. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, care odinioară se afla constant în atenția presei mondene, a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor și să păstreze distanța față de rețelele de socializare. În tot acest timp, au apărut zvonuri potrivit cărora Monica ar fi devenit mamă pentru a doua oară, însă vedeta nu a confirmat și nici nu a infirmat acest lucru.

Monica Gabor radiază în cea mai recentă fotografie

După o lungă perioadă de tăcere, Monica Gabor a revenit pe Instagram cu o fotografie care a stârnit imediat reacții. În imagine, ea apare în mașină, pe scaunul din dreapta, purtând o rochie albă, scurtă, și o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Zâmbetul larg și silueta perfectă, identică cu cea din perioada în care defila pe podiumurile de modă, au atras atenția fanilor.

Postarea, deși simplă, a reaprins interesul publicului pentru viața discretă a Monicăi, ridicând din nou întrebări despre presupusa naștere în secret.

Dacă Monica preferă să păstreze tăcerea, fiica ei, Irina Columbeanu, a fost cea care a oferit recent câteva detalii despre viața mamei sale din Statele Unite. Invitată în emisiunea „La Măruță”, adolescenta a vorbit deschis despre relația apropiată pe care o are cu mama ei și despre motivul pentru care Monica nu a mai venit în România în ultima vreme.

Irina a explicat că fosta soție a lui Irinel Columbeanu duce o viață liniștită și echilibrată în America, unde locuiește alături de partenerul său, cunoscut sub numele de Mr. Pink. Potrivit declarațiilor ei, Monica a ales să adopte un stil de viață bazat pe stabilitate și rutină, departe de tumultul și presiunea mediatică din trecut.

Fotografia publicată de Monica Gabor (sursa: Instagram)

Ce spune Irina Columbeanu despre mama ei

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum”, a spus Irina în cadrul emisiunii.

Adolescenta a menționat și dificultățile legate de legislația americană privind imigrația, care au împiedicat-o pe Monica să se întoarcă mai des în țară.

„Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru că acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a adăugat Irina.

