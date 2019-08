Cum activezi roamingul la Digi RDS&RCS ca să nu plătești în plus când pleci în vacanță

Vara e în toi, astfel că majoritatea românilor se pregătesc de vacanță, printre destinațiile favorite numărându-se cele din afara țării. Chiar dacă preferă să petreacă un sejur liniștit și relaxant, departe de agitația și problemele cotidiene, oamenii continuă să țină legătură cu cei dragi, metoda ideală pentru a putea face acest lucru fiind roamingul.

Cum activezi roamingul la Digi RDS&RCS când pleci în vacanță

Marea majoritate a celor care călătoresc în afara țării aleg să-și activeze roamingul pentru a se putea bucura non-stop pe parcursul călătoriei de semnal și date mobile. Din păcate, se întamplă ca aceștia să nu-și dea seama sau să nu știe că roamingul trebuie activat înainte de a părăsi țara.

Iată care sunt pașii de activare roamingului la Digi RDS&RCS, atât din țară cât și din străinătate. Pentru Digi Mobil activarea roaming-ului se poate face prin mai multe feluri. Iată care sunt posibilitățile cât timp utilizatorul este încă în țară:

Activarea roaming-ului se poate face în orice casierie sau punct DigiMobil;

Prin apel la *111# se poate activa atât roamingul international pentru voce cât și cel pentru date;

Prin apel la 777 sau la numărul 031.400.7777 (aceste numere sunt apelabile doar din rețeaua DigiMobil). Mai multe detalii aici: Sesizări și contact serviciul de relații cu clienții RCS RDS, Digi Mobil.

Ce trebuie să mai știi despre serviciul de roaming

Activarea serviciului este gratuită pentru toate rețelele atâta timp cât nu sunt folosite serviciile de date și voce.

Pentru început, va trebui să te asiguri că locul în care te afli dispune de conexiune la Internet. Apoi, accesează site-ul digicare.rcs-rds.ro și urmează următorii pași: Logare- Administrare servicii (în partea stângă a paginii) -> Roaming date internațional sau Roaming voce internațional.

Alegeți opțiunea de care aveți nevoie, selectați numărul de telefon și apăsați pe Activare. De îndată ce am lansat procesul de activare, este necesară o restartare a telefonului mobil, pentru ca acesta să se poată conecta din nou la rețea.

Roaming de voce și de date și setările aferente

Fiind vorba despre un serviciu suplimentar roaming-ului de voce, internetul mobil (datele mobile) în roaming trebuie trebuie activat separat, bifând totodată opțiunea Roaming Data, disponibilă în meniul telefonului.

Setările pentru activarea Roaming Data sunt următoarele:

iOS: Settings – Cellular – Cellular Data – activăm Data Roaming.

Android: Settings – More.. – Mobile Networks – Data Roaming sau Settings – Wireless and Networks – Data Roaming sau Settings – SIM cards & mobile networks – International Roaming – activam Overseas data roaming.

Windows Phone: Settings – Network and Wireless – Cellular and SIM – selectăm numele rețelei operatorului de la care avem cartela (ex: Vodafone) – sub Data Roaming debifăm opțiunea Don’t Roam.

Roaming-ul Digi se activează pe loc

Totodată, roamingul se poate activa pe loc, în cazul în care ai o cartelă compatibilă cu un astfel de serviciu și o vechime de cel puțin 45 de zile în rețeaua RCS & RDS. Dacă ești client nou, va trebui neapărat să ai toate facturile plătite la zi, caz în care activarea va putea dura până la două zile.

Serviciul roaming nu funcționează pe cartelele prepay Digi Mobil România.