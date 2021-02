Cum a trăit familia Alexandrei Stan momentul dramatic de la Survivor România. Clipe devastatoare

Sora Alexandrei Stan a venit cu dezvăluiri aparte din rândul trăirilor pe care le-au avut cei din familia artistei în fiecare seară de emisie a show-ului Survivor România 2021.

Dezvăluiri din mijlocul familiei Alexandrei Stan

Andreea Stan a subliniat episodul dramatic în care Alexandra a fost agresată de fostul iubit, episod care a fost reamintit după un joc mai violent din cadrul emisiunii sportive. Alexandra Stan a reușit să devină cunoscută în țară, dar și la nivel internațional, iar anul acesta fanii o pot vedea mai transparentă decât a fost vreodată în timp ce întâmpină experiențe unice.

Aceasta e una din cele mai criticate concurente de la Survivor din cauza faptului că nu reușește să aducă puncte și astfel trage echipa în jos. Din păcate, a fost nu de puține ori în mijlocul unor scandaluri aparte înntre membri echipei roșii.

„Am plâns toți. Am plâns atât de tare și atât de supărată am fost că în momentul acela a trebuit să treacă prin asta. Mi-am dat seama cât de tare suferă, mi-am dat seama că este reală, că nu este niciun soi de truc de a impresiona publicul cu plânsete. Adică se și vede că plânge de la un moment dat Zanni i-a și zis: ”plângi urât”. Plânge cum simte. Am plâns toți. Și eu, și mama, și fata mea. Toți am suferit cu ea. Pentru că știm prin ce a trecut”, a detaliat sora celebrei cântărețe.

„Nu cred că a trecut peste momentele acelea”