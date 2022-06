Cum a slăbit Irina Mohora după ce a născut a doua oară. I-am aflat secretul! VIDEO EXCLUSIV

Irina Mohora se numără printre acele femei care reușesc să își revină spectaculos imediat după ce au trecut printr-o sarcină. Deja la al doilea copil, prezentatoarea TVR 1 a declarat în exclusivitate pentru Impact.ro că a reușit să scape ușor de kilogramele acumulate pe perioada sarcinilor, mizând atât pe genă, dar și pe un regim alimentar foarte precis pe care specialistul i l-a recomandat pe toată perioada alăptării.

Irina Mohora a fost invidiată pentru silueta ei atât după prima naștere, la Zian, cât și acum, la 10 luni de când a adus-o pe lume pe fiica ei, Zara. Cu atât mai mult cu cât prezentatoarea TV a luat cv în greutate, cel puțin la cea de-a doua, când ajunsese să aibă cu cu 20 de kilograme în plus.

„La Zara a fost dublu decât la Zian. Se spune că la fetițe e un pic mai greu, ești mai rotunjoară. În cazul meu așa a fost. Adică la Zian am luat 10 kilograme, socotiți voi la cam câte am ajuns la finalul celor nouă luni cu Zara. Dar le-am dat foarte repede jos. În două luni de zile, după nopți nedormite și alăptat, s-au „evaporat”. Pentru mine este firesc și de ce spun că este firesc, pentru că sincer nu am făcut nimic special în acest sens.

Totuși, vedeta TV, are un „truc” pe care nu se sfiește să-l împărtășească și celorlalte mămici. Cu ajutorul unor specialiști, Irina a conceput un regim alimentar care să o ajute la alăptat, dar și care să-i redefinească silueta.

„Ce am primit eu ca sfat, de la un medic pediatru foarte în vârstă, după care am mai auzit și de la alți medici pediatrii mai din generația noastră, ca să zic așa. Am primit o dietă. Cu această dietă, dacă alăptezi exclusiv, copilul nu va face colici. Testată și pe Zian, testată apoi pe Zara, dieta am recomandat-o tuturor prietenelor mele și niciun copil nu a avut colici.

Cred că această dietă, sau să îi zicem mai bine regim alimentar, pentru că atunci când alăptezi nu poți să ții dietă căci rămâi fără lapte, probabil m-a ajutat cumva să dau și din kilograme. Dar acest capitol pot să zic că mereu am fost o slăbănoagă și am mâncat mult.

Chiar avem o glumă în gașca mea: „Atenție că vine Irina la masă”. Îmi place să mănânc”, ne-a mai declarat tânăra mămică, completând că nu este o dietă drastică, ci doar una în care mămicile care alăptează trebuie să scoată din meniu anumite alimente care le-ar putea dăuna sugarilor.

„Este o dietă care acum este destul de cunoscută, să nu mănânci deloc anumite lucruri, absolut deloc, primele trei luni de zile. Până treci de perioada critică, după care ușor-ușor îți introduci niște alimente în meniu până când ajungi la un meniu normal. Eu am renunțat la fasole, varză și alte produse de genul”.