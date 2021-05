Sarcină nouă în showbiz. Prezentatoarea TV a făcut anunțul chiar de Paște. Felicitări!

Irina Mohora a anunțat chiar în ziua de Paște că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Vedeta s-a fotografiat cu burtica de gravidă la vedere, alături de soț și de băiețelul lor.

De altfel, chiar în dimineața de Paște, după ora 9:00, Irina Mohora a postat pe Facebook și pe Instagram două imagini. Dacă în una apare singură, în rochie albă și cu burtica de gravidă la vedere, în a doua, aceasta apare alături de soț și de fiul lor.

Astfel, aceasta a realizat o ședință foto de familie, dând și vestea cea mare, și anume, că este însărcinată cu al doilea copil. Ea a anunțat și care este sexul copilului, și anume, fetiță.

Irina Mohora a avut mereu o siluetă de invidiat. Acesta a spus și cum se menține în formă.

De menționat este că în afară de diferitele joburi pe care le-a avut în televiziune, bruneta se ocupă de „Asociația Zâmbetul Îngerilor”, este soție, gospodină și mamă.

Irina Mohora se iubește de câțiva ani cu Marius Badea, un om de afaceri cu 11 ani mai mare decât ea. Ea a luat pe toată lumea prin surprindere când a spus că este în luna șasea de sarcină, ea fiind pe cât se poate de activă.

În ce privește cererea în căsătorie, Irina spunea, în urmă cu câțiva ani, pentru Ok Magazine.

„Trecuse aproape un an de când eram împreună şi ne gândeam cum să sărbătorim. Am zis că o cină ar fi banal, aşa că am ales să plecăm la Sighişoara, unde se făcea şi echitaţie. Am făcut bagajele pentru amândoi, urma să fie frig şi am pus numai haine groase.

A doua zi m-am trezit la aeroport cu paşaportul şi biletul de avion în mână, cu destinaţia Paris. Am fost aşa de fericită, am crezut că asta e surpriza pentru aniversarea noastră. A ţinut inelul ascuns patru zile, pentru că nu găsea niciun loc potrivit.

Nu vă mai spun că afară erau 29 de grade şi noi aveam haine groase, de călărie. În ultima zi am mers la Ver­sailles, ne-am plimbat prin grădini şi am decis să luăm barca şi să vâslim pe lac. În mijlocul lacului, s-a aşezat în genunchi în barcă şi mi-a spus că ar vrea să fiu soţia lui, dându-mi inelul care era fix măsura mea”.